Міноборони пояснило, коли військовим можуть припинити виплати — Finance.ua

Міноборони пояснило, коли військовим можуть припинити виплати Сьогодні 07:36

Міноборони пояснило, коли військовим можуть припинити виплати

Міністерство оборони України роз’яснило, що припинення грошових виплат військовослужбовцям можливе лише у виняткових випадках — зокрема, у разі добровільної здачі в полон або самовільного залишення частини.

Це не є загальною відміною виплат, а регламентованим винятком, який застосовується після службового розслідування.

Усі інші категорії військових — зниклі безвісти, поранені, полонені, інтерновані — продовжують отримувати грошове забезпечення, включно з додатковими надбавками.

У 2025 році Міноборони вже відновило понад 7 млн грн необґрунтовано припинених виплат, зокрема тим, хто проходив лікування за кордоном або очікував медичний огляд.

Виплати можуть отримувати також родичі військових — за умови наявності відповідного розпорядження або пакету документів. У разі підтвердження порушення статуту, фінансування припиняється на підставі висновків комісії та внутрішніх документів.

Раніше ми повідомляли, що українським військовослужбовцям у липні 2025 року п ередбачені різноманітні щомісячні доплати, надбавки, премії та винагороди до основного посадового окладу. Також передбачається осучаснення виплат в рамках індексації.

Нагадаємо, українське законодавство передбачає різні види відпусток для військовослужбовців, залежно від ситуацій. Переважна більшість із них передбачає збереження нарахування грошового забезпечення. Ось що треба знати про відпустки військових в Україні.

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