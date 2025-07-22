Міноборони пояснило, коли військовим можуть припинити виплати — Finance.ua

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Міноборони пояснило, коли військовим можуть припинити виплати

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Міноборони пояснило, коли військовим можуть припинити виплати
Міноборони пояснило, коли військовим можуть припинити виплати
Міністерство оборони України роз’яснило, що припинення грошових виплат військовослужбовцям можливе лише у виняткових випадках — зокрема, у разі добровільної здачі в полон або самовільного залишення частини.
Це не є загальною відміною виплат, а регламентованим винятком, який застосовується після службового розслідування.
Усі інші категорії військових — зниклі безвісти, поранені, полонені, інтерновані — продовжують отримувати грошове забезпечення, включно з додатковими надбавками.
У 2025 році Міноборони вже відновило понад 7 млн грн необґрунтовано припинених виплат, зокрема тим, хто проходив лікування за кордоном або очікував медичний огляд.
Виплати можуть отримувати також родичі військових — за умови наявності відповідного розпорядження або пакету документів. У разі підтвердження порушення статуту, фінансування припиняється на підставі висновків комісії та внутрішніх документів.
Раніше ми повідомляли, що українським військовослужбовцям у липні 2025 року передбачені різноманітні щомісячні доплати, надбавки, премії та винагороди до основного посадового окладу. Також передбачається осучаснення виплат в рамках індексації.
Нагадаємо, українське законодавство передбачає різні види відпусток для військовослужбовців, залежно від ситуацій. Переважна більшість із них передбачає збереження нарахування грошового забезпечення. Ось що треба знати про відпустки військових в Україні.
За матеріалами:
Fbc.biz.ua
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