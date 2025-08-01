Кабмін ухвалив постанову, яка змінює порядок вручення повісток українцям — Finance.ua
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Кабмін ухвалив постанову, яка змінює порядок вручення повісток українцям

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Кабмін ухвалив постанову, яка змінює порядок вручення повісток українцям
Кабмін ухвалив постанову, яка змінює порядок вручення повісток українцям
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка змінює порядок вручення повісток українцям, придатним до служби. Відтепер бойова повістка може бути надіслана поштою рекомендованим листом.
Про це повідомляється у ідповідній постанові уряду.
Зміни стосуються осіб, які:
  • щойно пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК);
  • мають чинний висновок ВЛК, але не мають чинної відстрочки.
Таким чином, якщо відстрочка завершилась, а медкомісія чинна — слід очікувати повістку поштою.
Розпорядження надсилатиметься як цінний лист через «Укрпошту». Це означає, що вручення документів фіксуватиметься офіційно, а уникнення отримання листа може трактуватись як ухилення.
За матеріалами:
Finance.ua
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