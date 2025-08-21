Как военным и ветеранам получить выплаты ко Дню Независимости — разъяснение юристов Сегодня 13:03 — Личные финансы

Как военным и ветеранам получить выплаты ко Дню Независимости — разъяснение юристов

Ко Дню Независимости военные, ветераны, семьи погибших и жертвы нацистских преследований получат единовременные денежные выплаты — до 3100 гривен.

Об этом говорится в сообщении Юридического Гончаренко центра

Кто получит пособие

По решению Кабмина, единовременное пособие выплатят до 24 августа 2025 года.

Размеры выплат зависят от категории получателя:

3100 гривен — лица с инвалидностью I группы в результате войны и те, у кого особые заслуги перед Родиной;

2900 гривен — лица с инвалидностью II группы;

2700 гривен — лица с инвалидностью ІІІ группы;

1000 гривен — участники боевых действий, пострадавшие на Майдане, несовершеннолетние узники лагерей и гетто, а также дети, рожденные в местах принудительного содержания их родителей;

650 гривен — семьи погибших защитников, ветеранов, жертв нацизма, жены (мужчины) умерших участников боевых действий, которые не женились во второй раз;

450 гривен — участники войны, бывшие узники лагерей, вывезенные на принудительные работы, дети подпольщиков и партизан.

Как получить выплату

Денежное пособие автоматически получат пенсионеры, состоящие на учете в Пенсионном фонде Украины. Другие граждане могут подать заявление через личный кабинет на сайте портала ПФУ или обратиться лично в территориальное подразделение Пенсионного фонда или в ЦПАУ.

Что нужно для оформления

Заявление подается в любой форме с указанием всех необходимых данных. Для его подачи понадобятся:

— паспорт или удостоверение личности;

— удостоверение, подтверждающее статус (участника боевых действий, семьи погибшего и т. п. );

— реквизиты банковского счета (формат IBAN);

— идентификационный код или соответствующая отметка в паспорте.

«Выплату могут получить только те, чей статус участника боевых действий или ветерана подтвержден по состоянию на 24 августа 2025 года включительно. Если человек умер к этому моменту, начисление не производится. Пенсионный фонд осуществляет выплаты на основании официальных списков, которые предоставляют воинские части, территориальные центры комплектования или уполномоченные организации. Если статус не подтвержден или человек не состоит на учете, могут быть отказы в выплате», — объясняет директор Юридического Гончаренко центра Николай Брюховецкий.

Ранее Президент Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О предложениях в Бюджетную декларацию на 2026−2028 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины.

Согласно документу, Кабмин обязан определить приоритет Госбюджета на 2026−2028 годы финансирование по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины.

Также ожидается увеличение денежного довольствия военнослужащих ВСУ за счет индексации. Предполагается осовременивание выплат работников за счет изменения показателя индекса инфляции.

