Где сейчас ищут специалистов по маркетингу и PR— подборка вакансий Сегодня 14:02 — Личные финансы

Где сейчас ищут специалистов по маркетингу и PR— подборка вакансий

Сфера маркетинга, рекламы и PR остается одной из самых привлекательных для тех, кто стремится сочетать креативность с влиянием бизнес-результатов. В октябре на рынке труда появилось немало интересных предложений для маркетологов, пиарщиков и специалистов по рекламе. Делимся подборкой вакансий в этой области от robota.ua.

Маркетинг-менеджер в «Делиция»

📍 Буча

Национальный лидер в производстве кондитерских изделий ищет специалиста с опытом работы от 2 лет (желательно FMCG); высшим образованием («Маркетинг"/"Экономика»); опытом проведения рекламных кампаний по продвижению брендов и разработке концепций продвижения продукта; знанием методов проведения маркетинговых исследований, анализа рынка, продвижения продукта. Предлагается: обучение, комфортный довоз на работу и домой, вкусности в офисе.

SMM-менеджер в «Территория min»

📍 Киев

Сеть магазинов стильного шопинга для всей семьи приглашает в команду . Работодатель обращает внимание, в частности, на владение Google Sheets, Canvas, Clipchamp/CapCut (или аналоги); понимание трендов, методов привлечения и удержания аудитории; умение генерировать интересный контент, писать тексты (короткие посты, статьи, сценарии); навыки создания фото- и видеоконтента.

Руководитель отдела по связям с общественностью в Vitagro

📍 Хмельницкий

Компания рассматривает кандидатов , которые владеют основами маркетинга, нормами деловой этики и корпоративного поведения; знают нормативно правовые акты в сфере массовой информации; разбираются в принципах разработки бизнес-планов, коммерческих соглашений, договоров и контрактов; имеют базовые знания по технологии и организации производственных процессов компании; владеют навыками управления проектами; показывают высокий уровень цифровой грамотности.

Специалист по PR-бренду в «ПриватБанке»

📍 Киев

Банк рассматривает специалистов с высшим образованием по специальностям: «Маркетинг», «Менеджмент», «Журналистика», «PR и реклама», «Социология», «Филология» или «Экономика». У вас есть шанс получить работу, если у вас есть опыт работы от 3 лет в подготовке презентаций, пресс-материалов и других коммуникационных материалов; навыки бюджетирования, документооборота, управления проектами и подготовки отчетности; знание английского языка на уровне не ниже Intermediate (B1).

Банк открыт для трудоустройства и обучения ветеранов и кандидатов с инвалидностью, даже без опыта работы в банковской сфере.

Читайте также Самые популярные профессии и зарплаты: обзор рынка труда от OLX Работа

Руководитель отдела маркетинга/Marketing Lead в Beauty Brands

📍 Киев (full-time, гибридный формат)

Официальный представитель международных beauty-брендов знакомит со следующими обязанностями : реализация маркетинговой стратегии компании и брендов; планирование и координация digital-, PR-, SMM-, контент-активностей; управление подрядчиками, дизайн-командой, копирайтерами; разработка контент-планов, запуск промокампаний, ивентов и партнерских проектов; контроль бюджета; оценка эффективности кампаний (ROI, CTR, CPL).

Менеджер по рекламе в EVA

📍 Днепр

Шанс получить работу у специалистов с высшим техническим/экономическим образованием (рассматривают также выпускников и студентов старших курсов заочной формы обучения). Опыт работы от 2-х лет в рекламно-производственной компании в должности ведущего/менеджера, руководителя отдела продаж рекламных носителей, технического специалиста, конструктора рекламных носителей или администраторов/руководителей магазинов будет преимуществом.

Marketing trainee в «Данон Украина»

📍 Киев (гибридный формат)

Будущий работник будет участвовать в маркетинговых проектах, связанных с запуском новых продуктов на рынке; вести маркетинговую аналитику рынка; мониторинг ключевых KPI бренда; отвечать за разработку креативных материалов, упаковку продукта с целью продвижения бреда на рынке; сотрудничать с внутренними командами — отделами продаж, исследований и инноваций, финансов; взаимодействовать с внешними агентствами — digital- и дизайн-агентствами, а также партнерами.

Присылайте резюме, если есть: образование в сфере маркетинга; опыт ведения проектов и сотрудничества с агентствами; знание английского языка на уровне Upper-Intermediate; владеете Excel на экспертном уровне.

Аналитик маркетинговых данных в «Рошен»

📍 Киев

Центральный офис кондитерской корпорации знакомит со следующими обязанностями : анализ кондитерского рынка в разрезе категорий, производителей, международных брендов и в Украине; оценка рынка розничной торговли в вверенных странах; обработка данных Nielsen, ВЭД; подготовка аналитических материалов на их основе; поиск релевантных источников информации, необходимых для исследования рынка; обработка массивов данных; подготовка выводов по результатам анализа.

Будущий сотрудник может рассчитывать, в частности, на медицинское страхование после испытательного срока и обеды за счет компании.

Начальник пресс-центра в Газораспределительные сети Украины

📍 Черкассы

Ведущий оператор на рынке газораспределительных сетей в Украине отмечает , что будущий работник будет: организовывать и управлять работой пресс-центра компании; заниматься разработкой и реализацией PR-стратегии; взаимодействовать с медиа и журналистами; организовывать пресс-конференции, пресс-туры и другие мероприятия; контролировать репутацию компании в СМИ

Специалист по наружной рекламе в «Дила»

📍 Киев (гибридный формат работы, возможны командировки)

Медицинской лаборатории требуется специалист , которому поручат: брендирование отделений диагностического центра в рамках проектов по открытию новых точек; оценку возможностей размещения элементов внешнего и внутреннего брендинга новых помещений; участие в обзоре помещений для открытия ВДЦ; формирование технических задач на внешнее и внутреннее брендирование для подрядчиков; планирование и соблюдение бюджета расходов на брендинг и рекламу.

Ранее Finance.ua сообщал , что наибольший рост количества откликов, если сравнивать сентябрь 2025 года с сентябрем 2024-го, показала вакансия няни в категории «Работа за границей». За год количество откликов на данную позицию увеличилось на 346%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.