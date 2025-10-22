У кого в октябре 2025 года больше всего выросли зарплаты (профессии и размер выплат) Сегодня 16:00 — Личные финансы

В октябре 2025 года средняя зарплата в Украине составляет 26 000 гривен. Это на 18% больше, если сравнивать с октябрем прошлого года.

Медиана зарплат рассчитана по данным из 208 967 вакансий, размещенных на Work.ua в Украине за последние 3 месяца.

Но количество вакансий, если сравнивать с прошлым годом, просело на 8 процентов.

Наибольший рост

Наибольший рост зарплат, согласно статистике www.work.ua, получили маркировщики — у них за год зарплата выросла на 115% (в настоящее время зарплата 21 500 грн).

За ними следуют робототехники (85%) и Арт-директора (80%). Теперь они соответственно получают 25 тыс. грн и 45 тыс. грн.

Также существенный рост зарплат показали трейдеры — +79%, и получают сейчас они от 65 тыс. гривен.

Инвестиционные аналитики также ощутили улучшение в кошельках — рост на 67 процентов (50 тыс. грн), а дерматокосметологи — на 67%, (50 тыс гривен).

Также к тем, кто улучшил свое материальное положение, в октябре 2025 года вошли:

Мастер по ремонту бытовой техники — 32 500 грн, рост зарплаты на +63%. Страховой агент — 32 500 грн, рост на +63% и бизнес аналитик с зарплатой в 55 тыс. гривен, рост плюс 57%.

Ранее мы писали , что 60% сотрудников не намерены менять место работы в ближайшее время. В то же время 64% из этой группы признались, что могли бы рассмотреть новое предложение, но только при более высокой зарплате. Об этом свидетельствуют данные исследования OLX Работа и Европейской Бизнес Ассоциации.

Почти половина респондентов (49%) в 2025 году не получали повышения зарплаты (в 2024 году — 43%). Также:

23% зафиксировали рост до 10% (22% в прошлом году);

10% получили повышение на 11−20% (12% в 2024 г.);

8% - на 21% и более (11% в прошлом году);

11% сообщили о сокращении зарплаты, что почти равно прошлогоднему показателю (12%).

По статистике Госстата, ТОП-3 отрасли с самыми высокими зарплатами:

информация и телекоммуникации — 67 222 грн;

финансовая и страховая деятельность — 55 994 грн;

профессиональная, научная и техническая деятельность — 34 068 грн.

Традиционно высокие доходы получают в сфере государственного управления и обороны.

Справка Finance.ua:

Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев предлагает в государственном бюджете на 2026 год закрепить ограничение уровня заработных плат чиновников. Предложенный лимит — 80 тыс. грн в месяц.

При этом такое ограничение не будет распространяться на лиц, участвующих в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны.

В августе Министерство финансов Украины сообщало, что заработная плата чиновников растет и дальше. Их зарплаты превышают средние по Украине. В июле этого года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 62,6 тысячи гривен. По сравнению с июлем 2024 года (58,5 тысячи гривен) она увеличилась на 7,0%.

