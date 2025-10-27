Отсрочки через ЦПАУ: что изменится Сегодня 19:07 — Личные финансы

Отсрочки через ЦПАУ: что изменится

С 1 ноября в Украине будет происходить автоматическое продление отсрочек от мобилизации. Военнообязанные смогут подавать документы через приложение «Резерв+» или ЦПАУ.

Об этом рассказал глава цифровых проектов Минобороны Мстислав Баник в эфире национального телемарафона.

Автоматическое продление отсрочки

Следует напомнить, что в Украине каждые 3 месяца у нас продолжается военное положение. Соответственно, каждые 3 месяца значительная часть отсрочок теряет свою силу. Те, кто имеет право на отсрочку — должны получать новую.

По его словам, около 600 тысяч украинцев с 1 ноября получат отсрочку без личных обращений.

Читайте также С ноября украинцы смогут оформить автоматические отсрочки в «Резерв+»

«Для того чтобы уменьшить очереди в ТЦК, уменьшить нагрузку и сделать процесс более прозрачным, большую часть этих отсрочек — действительно около 600 тысяч — мы продлеваем автоматически. Людям для этого ничего делать не нужно», — подчеркнул Баник.

По его словам, система будет проверять действующие основания в государственных реестрах — например, наличие троих детей, учебы или научной деятельности. В таком случае посещать ТЦК или ЦПАУ не нужно, а уведомление о продлении появится в «Резерве+».

Кто оформляет отсрочку онлайн, а кто — через ЦПАУ

Новые отсрочки можно будет оформить двумя путями: онлайн в «Резерв+» или через ЦПАУ. Основные 11 категорий отсрочек (охватывающих 80% случаев) будут доступны в приложении. По его словам, 9 основных отсрочек уже доступны в «Резерв+», еще 2 будут доступны в ближайшие дни.

Читайте также В «Резерв+» временно будут недоступны определенные услуги

«Если ты впервые подаешься на отсрочку или если в категории много бумажных документов, или ты просто не пользуешься „Резервом“ — можно будет обратиться в ЦПАУ. Но только после 1 ноября», — пояснил Баник.

Чиновник подчеркнул, что ЦПАУ только принимает документы и передает их в ТЦК, а решение принимает именно ТЦК. Через 7 дней информацию можно будет проверить в «Резерве+» или узнать непосредственно в ЦПАУ.

Что делать тем, кто обратился в ТЦК до 1 ноября

По словам Баника, до 31 октября система работает в старом режиме, а ЦПАУ — еще не принимает документы. Следует заметить, что можно обратиться в любой ЦПАУ, а не только по месту жительства.

«До 31 октября включительно все работает в старом режиме. ЦПАУ еще не принимает людей, а ТЦК продолжает работать по-прежнему», — отметил он.

При этом Минобороны рекомендует, по возможности, оформлять документы через «Резерв», чтобы иметь актуальный цифровой документ без лишних визитов.

Могут ли мобилизовать при рассмотрении документов в ЦПАУ

На вопрос о статусе военнообязанного в период рассмотрения документов Мстислав Баник ответил, что действуют предыдущие правила.

«Его текущая отсрочка действует до 5 ноября, пока длится наш период военного положения. В общем, все правила остаются такими же, как были три месяца или полгода назад», — сказал он.

Таким образом, подача документов не отменяет действующую отсрочку, и до истечения ее срока статус военнообязанного не меняется.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.