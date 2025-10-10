0 800 307 555
В «Резерв+» временно будут недоступны определенные услуги

11 октября в приложении Резерв+ временно нельзя будет получить услуги или обновить документ.
Об этом сообщило Министерство обороны.
Причина — с 00:00 до 06:00 в реестре Оберіг будут продолжаться плановые технические работы, поэтому услуги в приложении будут недоступными.
Поэтому советуют заранее загрузить PDF-версию военно-учетных документов.
«Напоминаем, чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, заранее загрузите PDF-версию. Для этого на главном экране приложения нажмите три точки и выберите „Загрузить PDF“», — говорится в сообщении.
Работы завершатся в 06:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме, говорят в ведомстве.

Справка Finance.ua:

  • ранее мы сообщали, что в «Резерв+» доступна функция оплаты штрафа за несвоевременное обновление персональных данных онлайн. Однако даже после оплаты граждане обязаны обновить свои данные;
  • если уплатить штраф в течение 20 дней, пользователь получает скидку 50%. Если этого не сделать в течение 20 дней, придется оплатить полную сумму — 17 000 грн. В случае неуплаты в течение следующих 20 дней штраф удваивается и составит 34 000 грн.
