В «Резерв+» временно будут недоступны определенные услуги
11 октября в приложении Резерв+ временно нельзя будет получить услуги или обновить документ.
Об этом сообщило Министерство обороны.
Причина — с 00:00 до 06:00 в реестре Оберіг будут продолжаться плановые технические работы, поэтому услуги в приложении будут недоступными.
Поэтому советуют заранее загрузить PDF-версию военно-учетных документов.
Читайте также
«Напоминаем, чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, заранее загрузите PDF-версию. Для этого на главном экране приложения нажмите три точки и выберите „Загрузить PDF“», — говорится в сообщении.
Работы завершатся в 06:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме, говорят в ведомстве.
Справка Finance.ua:
- ранее мы сообщали, что в «Резерв+» доступна функция оплаты штрафа за несвоевременное обновление персональных данных онлайн. Однако даже после оплаты граждане обязаны обновить свои данные;
- если уплатить штраф в течение 20 дней, пользователь получает скидку 50%. Если этого не сделать в течение 20 дней, придется оплатить полную сумму — 17 000 грн. В случае неуплаты в течение следующих 20 дней штраф удваивается и составит 34 000 грн.
Поделиться новостью
Также по теме
В «Резерв+» временно будут недоступны определенные услуги
Работодатели будут дольше получать выплаты за трудоустройство ВПЛ
Послы G7 провели срочные переговоры с Украиной
ПриватБанк продал 5 млрд грн долгов клиентов
7 бюджетных гаджетов, которые спасут во время блэкаутов
Альткойны перегруппировываются на фоне рынка — XYZVerse, BNB и Toncoin демонстрируют рост показателей развития