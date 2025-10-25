С ноября украинцы смогут оформить автоматические отсрочки в «Резерв+» Сегодня 13:15 — Личные финансы

С ноября украинцы смогут оформить автоматические отсрочки в «Резерв+»

С 1 ноября заработает автоматическое продление отсрочки от мобилизации. Подать заявление о ее получении можно будет в смартфоне через «Резерв+» или ЦНАП.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Что меняется с 1 ноября

1. Автоматическое продление отсрочок

Если все данные для отсрочки есть в реестрах, система продолжит ее автоматически без повторных заявлений и очередей в ТЦК.

Автопродолжение касается:

людей с инвалидностью;

многодетных родителей;

студентов;

ученых;

других категорий, определенных постановлением правительства № 560.

2. Отсрочка в смартфоне

9 типов отсрочок уже доступны в приложении «Резерв+». Пользователи получают цифровой документ с QR-кодом, который можно показать прямо с телефона или распечатать — оба варианта имеют одинаковую юридическую силу.

3. Подача заявления через ЦНАП

Для тех, кто не может воспользоваться смартфоном или чей тип отсрочки еще не прибавили в «Резерв+», заявление можно подать в ЦНАПе. Администратор внесет данные в электронную систему через Портал Действие и передаст заявление в ТЦК.

В Минцифре отмечают, что ЦНАП — это лишь место подачи заявления, а решение об отсрочке принимает ТЦК. Результат заявитель будет получать по электронной почте или непосредственно в ЦНАПе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.