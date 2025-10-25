С ноября украинцы смогут оформить автоматические отсрочки в «Резерв+»
С 1 ноября заработает автоматическое продление отсрочки от мобилизации. Подать заявление о ее получении можно будет в смартфоне через «Резерв+» или ЦНАП.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Что меняется с 1 ноября
1. Автоматическое продление отсрочок
Если все данные для отсрочки есть в реестрах, система продолжит ее автоматически без повторных заявлений и очередей в ТЦК.
Автопродолжение касается:
- людей с инвалидностью;
- многодетных родителей;
- студентов;
- ученых;
- других категорий, определенных постановлением правительства № 560.
2. Отсрочка в смартфоне
9 типов отсрочок уже доступны в приложении «Резерв+». Пользователи получают цифровой документ с QR-кодом, который можно показать прямо с телефона или распечатать — оба варианта имеют одинаковую юридическую силу.
3. Подача заявления через ЦНАП
Для тех, кто не может воспользоваться смартфоном или чей тип отсрочки еще не прибавили в «Резерв+», заявление можно подать в ЦНАПе. Администратор внесет данные в электронную систему через Портал Действие и передаст заявление в ТЦК.
В Минцифре отмечают, что ЦНАП — это лишь место подачи заявления, а решение об отсрочке принимает ТЦК. Результат заявитель будет получать по электронной почте или непосредственно в ЦНАПе.
