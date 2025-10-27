Польские работники теряют интерес к Германии и все чаще возвращаются домой Сегодня 16:05 — Личные финансы

Польские работники теряют интерес к Германии и все чаще возвращаются домой

В 2024 году впервые за 25 лет количество покинувших Германию поляков превысило количество приехавших туда. Как сообщает аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal, польские работники все меньше заинтересованы немецким рынком труда и все чаще рассматривают возможность возвращения на родину.

По данным Федерального статистического управления Германии, в 2024 году страну покинули около 95 тыс. поляков, тогда как прибыли только 84 тыс. Это на 22 тыс. меньше, чем годом ранее.

«Мы наблюдаем исторический поворот в трудовой миграции после волны возвращений поляков из Великобритании. Впервые с 2008 года из Германии уехало больше граждан Польши, чем приехало», — отмечают в Gremi Personal.

По данным Народного банка Польши, во втором квартале 2025 года польские мигранты перевели домой 5,3 млрд злотых, чуть больше, чем в среднем за 2022−2024 годы.

В то же время структура переводов свидетельствует об изменениях: средства от долгосрочных мигрантов почти не выросли (2,9 млрд злотых, +0,5% за три года), а вот переводы от краткосрочных работников поднялись на 55% и достигли 2,4 млрд злотых.

Почему поляки возвращаются

Аналитики объясняют тенденцию к возвращению улучшением экономической ситуации в Польше, ростом привлекательности внутреннего рынка труда и политикой правительства, направленной на поощрение реэмиграции.

Среди ключевых инструментов — налоговые стимулы и специальные программы поддержки. Граждане, жившие за границей не менее трех лет, по возвращении могут четыре года не платить налог на доходы (PIT) в пределах определенного лимита. Также для молодых специалистов из польской диаспоры в ЕС, Великобритании, США и Канаде действуют оплачиваемые стажировки в польских компаниях.

Читайте также Работа в Польше по украинской трудовой книжке: возможно ли это

Польское правительство развивает благоприятную бизнес-среду: низкие налоги, простые процедуры регистрации бизнеса и стабильная экономика привлекают не только поляков, но и иностранных инвесторов, создающих новые рабочие места.

«Если добавить к этому снижение инфляции до 2,9%, рост зарплат в корпоративном секторе на 7,5% за год и повышение покупательной способности на 5%, то выгоды для возвращающихся становятся очевидными», — объясняет Ирина Серова, CBDO компании Gremi Personal.

Она отмечает, что хотя зарплаты в Польше ниже, чем в Германии, за те же деньги можно получить более качественные услуги — от медицины до жилья, которое в Германии становится все менее доступным.

По словам эксперта, многие поляки уже имеют опыт работы за границей и не планируют возвращаться туда. Они все чаще выбирают лучшие условия труда, социальную защиту и стабильность, которые сейчас предлагает Польша.

«Польша доказала, что возвращение мигрантов возможно, если государство создает условия, которые не уступают западным, а иногда и превосходят их. Это хороший пример и для Украины, где возвращение трудовых мигрантов станет ключевым фактором послевоенного восстановления», — заключает Серова.

Напомним, в январе 2025 года уровень безработицы в Польше упал до исторического минимума — 2,6%, что делает страну лидером среди государств ЕС. Этому, в частности, способствовало активное участие на рынке труда украинцев, приехавших в Польшу с началом российской агрессии. В стране трудоустроено 69% трудоспособных украинских беженцев, что почти не отличается от показателя среди польских граждан (75%). В прошлом году украинские работники, составлявшие около 5% рабочей силы страны, внесли в польский госбюджет примерно 15,1 миллиарда злотых (3,6 млрд евро) через налоги и социальные взносы.

Зарплаты в Польше продолжают расти . В сентябре 2025 года средняя валовая зарплата в корпоративном секторе составила 8750,34 злотых, что на 7,5% больше, чем год назад. При этом занятость в предпринимательском секторе несколько снизилась — на 0,8%.

🔎 Инвестируйте с умом — выбирайте актуальные проекты с прозрачными условиями на InvestMarket от «Минфин»

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.