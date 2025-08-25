В Госслужбе занятости назвали среднюю продолжительность поиска работы через центр — Finance.ua
В Госслужбе занятости назвали среднюю продолжительность поиска работы через центр

В Госслужбе занятости назвали среднюю продолжительность поиска работы через центр
В Госслужбе занятости назвали среднюю продолжительность поиска работы через центр
За семь месяцев 2025 года Государственная служба занятости предложила клиентам более 265 тыс. вакансий, из которых удалось укомплектовать почти 136 тыс. Больше всего рабочих мест предлагал Львовский областной центр занятости, а лидером по количеству трудоустроенных стала Днепропетровская область.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Средняя продолжительность укомплектования вакансии за этот период составила 15 дней.
Чаще всего работодатели искали специалистов в сфере торговли — продавцов, консультантов, менеджеров по продажам. Также высоким спросом пользовались профессии в маркетинге и рекламе, транспорте и логистике, промышленности и производстве.
Востребованными остаются рабочие специальности: строители, восстановители, производственные работники, а также те, кто занимается продажей товаров и услуг.
Больше всего вакансий за отчетный период было у Львовского областного центра занятости — 13,4% от общего количества, или почти 36 тысяч. Популярны в этой части Украины такие вакансии, как врач и медицинская сестра, инженер, менеджер и бухгалтер, учитель, водитель, охранник, работодатели также интенсивно искали работников строительной сферы.
Также среди областей, где больше всего предлагали работу — Днепропетровская, Киевская и столица, Харьковская, Полтавская и Хмельницкая.
Количество закрытых вакансий, то есть таких, на которые центры занятости нашли работников, в этом году составляет около 136 тысяч.
Наиболее активной в этом направлении работы была Днепропетровская область — нашли более 13 тысяч работников, или почти 10% от общего количества. Среди регионов, где самые высокие показатели трудоустройства — Ивано-Франковская, Львовская и Харьковская области.
Средняя продолжительность укомплектования вакансий за отчетный период составила 15 дней, однако лидерами по скорости трудоустройства являются Донецкая область с показателем в 7 дней, Запорожская и Винницкая (10 дней), а также Харьковская и Черкасская с 11 днями.
Самый высокий уровень укомплектования вакансий, то есть соотношение количества укомплектованных вакансий к общему количеству имеющихся вакансий — в Донецкой области (83%), Ивано-Франковской (75%) и Винницкой областях (69%).
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
