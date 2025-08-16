В каких сферах больше всего вакансий — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В каких сферах больше всего вакансий

Личные финансы
16
В каких сферах больше всего вакансий
В каких сферах больше всего вакансий
На Едином портале вакансий Государственной службы занятости предлагается 244 тыс. предложений. Больше всего ищут работников в торговле, маркетинге и транспорте.
Об этом рассказали в Госслужбе занятости.

Кого ищут работодатели: самые популярные профессии

Лидером по количеству вакансий является сфера торговли — 41 тыс. предложений работы или 17% от общего количества.
Читайте также
Средняя зарплата работников в данной сфере составляет 25 тыс. грн.
Где больше всего работы в этой сфере:
  • Киев — 13,5 тыс. вакансий;
  • Львовская обл. — 3,7 тыс.;
  • Днепропетровская обл. — 3,1 тыс.
Маркетинг и реклама находится на втором месте — 37 тыс. вакансий, что составляет 16% от общего количества.
Средняя зарплата здесь составляет 17 тыс. грн.
В Киеве работодатели предлагают 6,5 тысячи вакансий, на Львовщине — 5,5 тысячи, а на Днепропетровщине — 2,4 тысячи.
Читайте также
На третьем месте по популярности профессии в транспорте и логистике — 24 тыс. предложений работы с начала года (10% от общего количества) со средней зарплатой 27 тыс. грн.
Также наблюдается стабильный спрос и в промышленности, на производстве — 19 тысяч вакансий (8%).
Работодатели готовы платить в среднем 23 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

  • на Едином портале вакансий Государственной службы занятости появляются уникальные вакансии, которые часто встречаешь на сайтах по поиску работы. Например, флотатор, наездник или рецептурщик;
  • все больше работодателей в Украине готовы не только трудоустраивать, но и помогать работникам с проживанием. По данным Государственной службы занятости, за первые семь месяцев 2025 года в базе службы появилось более 3,2 тысяч вакансий, в которых работодатели предлагают жилье или компенсируют расходы на аренду.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems