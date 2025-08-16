В каких сферах больше всего вакансий — Finance.ua

В каких сферах больше всего вакансий
На Едином портале вакансий Государственной службы занятости предлагается 244 тыс. предложений. Больше всего ищут работников в торговле, маркетинге и транспорте.
Об этом рассказали в Госслужбе занятости.
Кого ищут работодатели: самые популярные профессии
Лидером по количеству вакансий является сфера торговли — 41 тыс. предложений работы или 17% от общего количества.
Средняя зарплата работников в данной сфере составляет 25 тыс. грн.
Где больше всего работы в этой сфере:
- Киев — 13,5 тыс. вакансий;
- Львовская обл. — 3,7 тыс.;
- Днепропетровская обл. — 3,1 тыс.
Маркетинг и реклама находится на втором месте — 37 тыс. вакансий, что составляет 16% от общего количества.
Средняя зарплата здесь составляет 17 тыс. грн.
В Киеве работодатели предлагают 6,5 тысячи вакансий, на Львовщине — 5,5 тысячи, а на Днепропетровщине — 2,4 тысячи.
На третьем месте по популярности профессии в транспорте и логистике — 24 тыс. предложений работы с начала года (10% от общего количества) со средней зарплатой 27 тыс. грн.
Также наблюдается стабильный спрос и в промышленности, на производстве — 19 тысяч вакансий (8%).
Работодатели готовы платить в среднем 23 тыс. грн.
- на Едином портале вакансий Государственной службы занятости появляются уникальные вакансии, которые часто встречаешь на сайтах по поиску работы. Например, флотатор, наездник или рецептурщик;
- все больше работодателей в Украине готовы не только трудоустраивать, но и помогать работникам с проживанием. По данным Государственной службы занятости, за первые семь месяцев 2025 года в базе службы появилось более 3,2 тысяч вакансий, в которых работодатели предлагают жилье или компенсируют расходы на аренду.
