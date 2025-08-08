В каких городах чаще всего предлагают работу с жильем — Finance.ua

В каких городах чаще всего предлагают работу с жильем Сегодня 09:48 — Личные финансы

В каких городах чаще всего предлагают работу с жильем

Все больше работодателей в Украине готовы не только трудоустраивать, но и помогать работникам с проживанием. По данным Государственной службы занятости, за первые семь месяцев 2025 года в базе службы появилось более 3,2 тысяч вакансий, в которых работодатели предлагают жилье или компенсируют расходы на аренду.

Сейчас более 1,2 тысячи таких вакансий все еще открыты.

Больше всего предложений с жильем — в Киеве (533 вакансии).

На втором месте — Львовский областной центр занятости, где насчитали почти 400 таких объявлений.

В пятерку лидеров также вошли Днепропетровская и Киевская области — по 390 вакансий, а также Полтавщина — 125 предложений.

По количеству трудоустроенных на такие должности лидирует Днепропетровская область — 250 человек. В Киеве официально устроились почти 190 человек, а в Киевской и Ивано-Франковской области — более 100 человек.

Найти актуальные вакансии с жильем можно:

в мобильном приложении Государственной службы занятости;

на официальном сайте службы, воспользовавшись поиском по запросу «вакансии с жильем»;

или напрямую обратившись в ближайший центр занятости и получив консультацию карьерного советника.

денежное вознаграждение является основным фактором при выборе работы для 72% украинцев. Среди других важных критериев: гибкий график (32,1%), стабильность компании (29,4%) и дружественный коллектив (21%). Напомним, как показал опрос OLX Работа, большинство украинцев считают приемлемой зарплату от 20 до 50 тысяч гривен в месяц.

