Зарплаты до 100 тыс. грн: какие профессии самые дефицитные в Украине — Finance.ua

Зарплаты до 100 тыс. грн: какие профессии самые дефицитные в Украине Сегодня 21:05 — Личные финансы

Зарплаты до 100 тыс. грн: какие профессии самые дефицитные в Украине

В Украине готовится масштабная реформа профессионального образования — власти намерены повысить престиж рабочих профессий и привлечь молодежь к получению востребованных специальностей. Все из-за острого дефицита на рынке труда в условиях военного положения.

Об этом рассказал руководитель образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак.

Какие сотрудники в дефиците

Наиболее востребованными сегодня остаются:

сварщики,

экскаваторщики,

электрики,

монтажники,

строители.

При этом уровень заработка в этих профессиях существенно превосходит доходы молодых специалистов с высшим образованием, например бухгалтеров или юристов. Так, специалисты рабочих профессий могут зарабатывать от 50 до 100 тысяч гривен в месяц, тогда как выпускники вузов — всего 20−40 тысяч.

Как планируют улучшать ситуацию

По словам Бабака, новый закон о профессиональном образовании призван не только улучшить материально-техническую базу учебных заведений, но и кардинально изменить отношение общества к профтехобразованию. Вместо устаревшего образа «бурсы» появятся современные профессиональные колледжи, где молодежь сможет получить востребованные навыки и быстро стартовать в карьере, минуя многолетние годы обучения и долги за образование.

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Важной частью реформы станет усиление сотрудничества с работодателями, повышение финансовой поддержки учащихся и создание эффективных механизмов трудоустройства после окончания учебы. Особое внимание планируют уделить и педагогам заведений профессионального образования: для них хотят ввести дополнительные стимулы в виде надбавок и премий, чтобы удержать опытных преподавателей и привлечь новых.

«Сегодня выпускники профтеха часто получают значительно более высокую стартовую зарплату, чем обладатели высшего образования. Именно эти специалисты будут строить нашу страну», — подчеркнул Сергей Бабак.

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Фокус По материалам:

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