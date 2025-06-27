Средняя зарплата для расчета пенсий достигла рекордной отметки — Finance.ua

Средняя зарплата для расчета пенсий достигла рекордной отметки Сегодня 10:05 — Личные финансы

Средняя зарплата для расчета пенсий достигла рекордной отметки

Средняя заработная плата за май 2025 года, которую Пенсионный фонд Украины учитывает для расчета пенсий, составила 20 355,40 грн.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

За год этот показатель вырос более чем на 3 тыс. грн или на 18,5%, ведь в мае 2024 года она составляла 17 178,87 грн.

Отметим, что по данным НБУ уровень инфляции достиг 15,9%. Так что реальный рост зарплат за год составил примерно 2,6%.

Предыдущий показатель средней зарплаты, учитываемой для исчисления пенсии, которая устанавливалась ПФУ в апреле, составила 19 856 грн.

Ранее сообщалось, что 25 июня 2025 года Фонд завершил финансирование пенсий за июнь — на это направили 67,8 млрд грн.

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Также мы писали, что с 1 июля соцвыплаты в Украине будет администрировать Пенсионный фонд. Поэтому будут действовать определенные новшества , которые должны упростить подачу заявок на соцпособие и ускорить выплаты.

Напомним, в Украине — одна из самых низких пенсий в Европе. Пенсии значительно отличаются от пенсий в соседних странах как по размеру, так и по уровню минимальных выплат.

В Украине средняя пенсия составляет около 6 300 грн, что эквивалентно около 132 евро, а минимальная — около 60 евро.

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