Средняя зарплата для расчета пенсий достигла рекордной отметки — Finance.ua

Средняя зарплата для расчета пенсий достигла рекордной отметки
Средняя заработная плата за май 2025 года, которую Пенсионный фонд Украины учитывает для расчета пенсий, составила 20 355,40 грн.
Об этом говорится в сообщении ПФУ.
За год этот показатель вырос более чем на 3 тыс. грн или на 18,5%, ведь в мае 2024 года она составляла 17 178,87 грн.
Отметим, что по данным НБУ уровень инфляции достиг 15,9%. Так что реальный рост зарплат за год составил примерно 2,6%.
Предыдущий показатель средней зарплаты, учитываемой для исчисления пенсии, которая устанавливалась ПФУ в апреле, составила 19 856 грн.
Ранее сообщалось, что 25 июня 2025 года Фонд завершил финансирование пенсий за июнь — на это направили 67,8 млрд грн.
Также мы писали, что с 1 июля соцвыплаты в Украине будет администрировать Пенсионный фонд. Поэтому будут действовать определенные новшества, которые должны упростить подачу заявок на соцпособие и ускорить выплаты.
Напомним, в Украине — одна из самых низких пенсий в Европе. Пенсии значительно отличаются от пенсий в соседних странах как по размеру, так и по уровню минимальных выплат.
В Украине средняя пенсия составляет около 6 300 грн, что эквивалентно около 132 евро, а минимальная — около 60 евро.
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