Как росла официальная средняя зарплата украинцев в 2024 году — Finance.ua

Как росла официальная средняя зарплата украинцев в 2024 году Сегодня 12:00 — Личные финансы

Как росла официальная средняя зарплата украинцев в 2024 году

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за 2024 год, учитываемый для расчета пенсии. За последний год зарплаты выросли на 3178 гривен.

Об этом свидетельствуют данные ПФУ

По расчетам ПФУ, средняя заработная плата за 2024 год составляет 17 486,60 грн.

Как менялась средняя зарплата в 2024 году:

январь — 14 974,56 грн;

февраль — 15 267,60 грн;

март — 15 433,98 грн;

апрель — 16 847,98 грн;

май — 17 178,87 грн;

июнь — 18 806,63 грн;

июль — 17 346,90 грн;

август — 17 001,36 грн;

сентябрь — 18 020,86 грн;

октябрь — 18 704,98 грн;

ноябрь — 18 823,31 грн;

декабрь — 21 698,99 грн;

Справка Finance.ua:

По оценке Минэкономики, средняя зарплата штатных сотрудников в Украине за 2024 год выросла на 20,3% до 20 985 гривен.

Минэкономики прогнозирует, что в 2025 году средняя зарплата вырастет до 24 389 гривен.

В Нацбанке зафиксировали, что реальные зарплаты украинцев в 2024 году выросли на 14,4%. Однако ускорение инфляции привело к снижению темпов, и эта тенденция усилится в 2025 году.

НБУ ожидает, что средняя минимальная зарплата в 2026 году вырастет с 8000 гривен до 8370 гривен, а в 2027 году — до 8950 гривен.

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