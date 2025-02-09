Коли в Україні може підвищитися зарплата: прогноз НБУ — Finance.ua

Коли в Україні може підвищитися зарплата: прогноз НБУ Сьогодні 19:08 — Казна та Політика

Коли в Україні може підвищитися зарплата: прогноз НБУ

Національний банк України в оновленому макропрогнозі допускає підвищення мінімальної зарплати. Таке припущення містить базовий сценарій.

Про це йдеться в «Інфляційному звіті» Національного банку України (січень 2025 року).

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НБУ очікує, що середня мінімальна зарплата у 2026 році зросте з 8000 гривень до 8370 гривень, а у 2027 році — до 8950 гривень.

Плани уряду

Кабінет міністрів в червні 2024 року затвердив Бюджетну декларацію на 2025−2027 роки, у якій пропонує відмовитися від підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму на ці роки.

Згідно з документом, «у 2025−2027 роках розмір мінімальної заробітної плати становитиме 8000 гривень, що забезпечить досягнутий рівень гарантії з урахуванням значного підвищення у 2024 році».

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Оплата праці працівників бюджетної сфери здійснюватиметься на основі посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, що залишається на рівні грудня 2024 року.

Державний бюджет на 2025 рік не передбачає підвищення мінімальної зарплати.

Довідка Finance.ua:

за прогнозом НБУ, під впливом значного попиту на робочу силу безробіття зменшиться, однак залишатиметься вищим за рівень до повномасштабного вторгнення (близько 10−11% у 2025−2027 роках) через збереження суттєвих диспропорцій між потребами роботодавців і знаннями й можливостями потенційних робітників;

водночас з огляду на високу конкуренцію бізнесу за кваліфікованих працівників заробітні плати і надалі зростатимуть;

реальні зарплати українців у 2024 році зросли на 14,4%. Проте прискорення інфляції призвело до зниження темпів, і ця тенденція посилиться у 2025 році.

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