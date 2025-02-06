За які зарплати готові працювати українці у Польщі: дослідження — Finance.ua

За які зарплати готові працювати українці у Польщі: дослідження Сьогодні 14:05 — Особисті фінанси

За які зарплати готові працювати українці у Польщі: дослідження

Дослідження фінансових очікувань громадян України щодо оплати праці у Польщі показує, що лише 5% опитаних влаштовує зарплата на рівні мінімалки, очікування інших — вищі.

Про це пише inpoland.net.pl

Де і в яких сферах працюють українці

Українці становлять найбільшу групу іноземців, які працюють у Польщі. За даними GUS, у лютому 2024 року понад 755 тисяч громадян України легально працювали в Польщі.

Більшість українців працюють в Мазовецькому, Великопольському та Нижньосілезькому воєводствах.

Найчастіше вони працюють в таких сферах, як адміністрація, будівництво, промисловість, транспорт і послуги. Однак частина українців продовжує працювати нелегально.

За які зарплати готові працювати у Польщі

Останні опитування, проведені Grupa Progres, свідчать, що вимоги українців до зарплати зросли.

Дослідження показує, що лише 5% респондентів готові працювати менше, ніж за 4000 злотих нетто.

Тоді як 85% очікує отримувати зарплату в діапазоні від 4000 до 7700 злотих нетто.

нетто. 10% розраховує на заробіток понад 7700 злотих.

Очікування українців щодо заплати вищі у порівнянні з іншими іноземцями.

Наразі середній заробіток українців у Польщі коливається від 3300 до 5500 злотих нетто. Однак підвищення мінімальної зарплати з січня 2025 року дещо збільшить ці цифри.

Зростання фінансових очікувань українців може бути зумовлене кількома факторами. Багато українців мають вищу освіту, що спонукає їх шукати більш оплачувані посади. Другою причиною є інфляція -ціни підвищуються, отже потрібно заробляти більше. Українці стали більше усвідомлювати цінність своїх навичок.

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Експерти вважають, що зростання зарплатних очікувань українців може мати значний вплив на польський ринок праці. На їх думку, роботодавцям доведеться збільшувати зарплати, щоб залучити та утримати українських працівників.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року працівник у Польщі, працюючи повний день, має отримувати щонайменше 4666 злотих (1120 доларів) на місяць. Такою є мінімальна встановлена зарплата у Польщі. При цьому мінімальна зарплата в Україні наразі становить 8 тисяч гривень, тобто близько 190 доларів. Після сплати 18% ПДФО та 5% військового збору працівник на мінімалці в Україні отримає «на руки» 6 160 грн. Тож мінімальна зарплата в Польщі перевищила українську вшестеро.

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