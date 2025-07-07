В «Армии+» появились 6 новых рапортов — Finance.ua

В «Армии+» появились 6 новых рапортов
В приложении Армия+ доступно 6 новых электронных рапортов, которые охватывают разноплановые запросы военнослужащих — от обучения во время службы до назначения врио.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«Даем новые удобные инструменты для решения важных запросов, которые могут возникать у военных. Изменить персональные данные или назначить врио — все должно проходить максимально легко и не обременяться бюрократией. Или же рапорт на заочное обучение — военные также имеют право получать образование, не прерывая службу. И теперь это еще проще сделать из Армия+», — отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.
Среди новых рапортов:
- Увольнение со службы после плена — подается желающим завершить службу после освобождения из плена.
- Обучение без отрыва от службы — для контрактников, желающих заочно получать высшее образование.
- Назначение врио — чтобы официально закрепить назначение временно исполняющего обязанности.
- Начало временного исполнения обязанностей подтверждает, что военнослужащий начал выполнять новые должностные обязанности.
- Продолжение службы для непригодных — для военных, имеющих заключение ВВК о непригодности, но стремящихся продолжить службу.
- Изменение персональных данных — если изменились личные данные, например семейное положение.
«Все рапорты имеют пошаговую структуру подачи и инфосправки с лаконичными пояснениями», — отметили в министерстве.
Справка Finance.ua:
- электронные рапорты в Армия+ запустились в августе 2024 года;
- всего в приложении уже доступно 42 типа рапортов;
- итого военные представили уже более 600 000 электронных рапортов;
- самые популярные из них — оздоровление (28%), ежегодный отпуск (24%), смена места службы (21%), получение справки Ф5 (10%) и материальная помощь (2%).
Поделиться новостью