В «Армии+» появились 6 новых рапортов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Армии+» появились 6 новых рапортов

Личные финансы
66
В «Армии+» появились 6 новых рапортов
В «Армии+» появились 6 новых рапортов
В приложении Армия+ доступно 6 новых электронных рапортов, которые охватывают разноплановые запросы военнослужащих — от обучения во время службы до назначения врио.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«Даем новые удобные инструменты для решения важных запросов, которые могут возникать у военных. Изменить персональные данные или назначить врио — все должно проходить максимально легко и не обременяться бюрократией. Или же рапорт на заочное обучение — военные также имеют право получать образование, не прерывая службу. И теперь это еще проще сделать из Армия+», — отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.
Читайте также
Среди новых рапортов:
  • Увольнение со службы после плена — подается желающим завершить службу после освобождения из плена.
  • Обучение без отрыва от службы — для контрактников, желающих заочно получать высшее образование.
  • Назначение врио — чтобы официально закрепить назначение временно исполняющего обязанности.
  • Начало временного исполнения обязанностей подтверждает, что военнослужащий начал выполнять новые должностные обязанности.
  • Продолжение службы для непригодных — для военных, имеющих заключение ВВК о непригодности, но стремящихся продолжить службу.
  • Изменение персональных данных — если изменились личные данные, например семейное положение.
«Все рапорты имеют пошаговую структуру подачи и инфосправки с лаконичными пояснениями», — отметили в министерстве.

Справка Finance.ua:

  • электронные рапорты в Армия+ запустились в августе 2024 года;
  • всего в приложении уже доступно 42 типа рапортов;
  • итого военные представили уже более 600 000 электронных рапортов;
  • самые популярные из них — оздоровление (28%), ежегодный отпуск (24%), смена места службы (21%), получение справки Ф5 (10%) и материальная помощь (2%).
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems