В приложении Армия+ появилась функция мультиподписи рапортов — Finance.ua

В приложении Армия+ появилась функция мультиподписи рапортов Сегодня 15:41 — Личные финансы

В приложении Армия+ появилась функция мультиподписи рапортов

Командиры подразделений теперь могут согласовывать группу рапортов одновременно благодаря новому сервису в приложении Армия+.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко, передает пресс-служба Миноборны.

Черногоренко отметила, что командиры часто обращались с просьбой автоматизировать согласование рапортов.

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«Подписывать их по одному и каждый раз проходить подтверждение „Дія.Підпис“ утомляло командиров. Мы всегда прислушиваемся к просьбам пользователей и берем их в работу, поэтому рады запустить сервис мультиподписи и еще немного уменьшить административную нагрузку для наших военных», — сказала она.

Как работает мультиподпись

Новый инструмент позволяет командиру рассмотреть сразу до 40 рапортов в разделе «К рассмотрению». Согласовать или отклонить рапорт можно свайпом вправо для согласования, влево для отклонения. Для удобства также доступен фильтр для обозначения нужных документов.

Решение подтверждается через «Дія.Підпис» или SmartID.

Для использования мультиподписи приложение Армия+ должно быть обновлено до версии 2.2.0 или выше. Загрузить его можно только в Play Market и App Store.

Статистика

Функция рапортов в приложении появилась в августе 2024 года. В настоящее время доступно 36 типов рапортов. Всего с тех пор было обработано 570 тысяч рапортов, 60% из которых получили согласование.

Самые популярные рапорты:

оздоровительные — 28%;

годовой отпуск — 23%;

смена места службы — 21%.

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Напомним, в июне в приложение Армия+ добавили 5 новых рапортов на получение документов, выплат и отпуска. Среди новых рапортов:

Рапорт на документы для получения статуса УБД;

Рапорт на смену реквизитов карты;

Рапорт на смену получателя средств;

Рапорт на справку о составе семьи;

Рапорт на отпуск по уходу за ребенком (до 6 лет).

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