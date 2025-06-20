В приложении Армия+ появилась функция мультиподписи рапортов — Finance.ua
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В приложении Армия+ появилась функция мультиподписи рапортов

Личные финансы
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В приложении Армия+ появилась функция мультиподписи рапортов
В приложении Армия+ появилась функция мультиподписи рапортов
Командиры подразделений теперь могут согласовывать группу рапортов одновременно благодаря новому сервису в приложении Армия+.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко, передает пресс-служба Миноборны.
Черногоренко отметила, что командиры часто обращались с просьбой автоматизировать согласование рапортов.
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«Подписывать их по одному и каждый раз проходить подтверждение „Дія.Підпис“ утомляло командиров. Мы всегда прислушиваемся к просьбам пользователей и берем их в работу, поэтому рады запустить сервис мультиподписи и еще немного уменьшить административную нагрузку для наших военных», — сказала она.

Как работает мультиподпись

Новый инструмент позволяет командиру рассмотреть сразу до 40 рапортов в разделе «К рассмотрению». Согласовать или отклонить рапорт можно свайпом вправо для согласования, влево для отклонения. Для удобства также доступен фильтр для обозначения нужных документов.
Решение подтверждается через «Дія.Підпис» или SmartID.
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Для использования мультиподписи приложение Армия+ должно быть обновлено до версии 2.2.0 или выше. Загрузить его можно только в Play Market и App Store.

Статистика

Функция рапортов в приложении появилась в августе 2024 года. В настоящее время доступно 36 типов рапортов. Всего с тех пор было обработано 570 тысяч рапортов, 60% из которых получили согласование.
Самые популярные рапорты:
  • оздоровительные — 28%;
  • годовой отпуск — 23%;
  • смена места службы — 21%.
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Напомним, в июне в приложение Армия+ добавили 5 новых рапортов на получение документов, выплат и отпуска. Среди новых рапортов:
  • Рапорт на документы для получения статуса УБД;
  • Рапорт на смену реквизитов карты;
  • Рапорт на смену получателя средств;
  • Рапорт на справку о составе семьи;
  • Рапорт на отпуск по уходу за ребенком (до 6 лет).
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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