«Резерв+» за год работы набрал более 4 миллионов пользователей — Finance.ua

«Резерв+» за год работы набрал более 4 миллионов пользователей Сегодня 20:24

«Резерв+» за год работы набрал более 4 миллионов пользователей

За год работы мобильного приложения «Резерв+» количество пользователей достигло более 4 миллионов.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Кроме того, есть ряд других результатов.

У «Резерв+» появился электронный военный документ, возможность оформить отсрочку, сгенерировать электронное направление на военно-врачебную комиссию (ВВК), найти вакансию в армии через рекрутинг, а также исправить данные.

Сейчас в «Резерв+» работают пять типов отсрочек. В министерстве подчеркнули, что генерируются отсрочки онлайн: удобно, быстро, без очередей.

Как отметили в Минобороны, электронное направление на ВВК является первым шагом к цифровой реформе военно-врачебной комиссии, призванной упростить ее прохождение и сделать этот процесс прозрачным и справедливым. По данным ведомства, уже сгенерировано 200 тысяч направлений.

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Кроме того, рекрутинг имеет более 9 тысяч актуальных вакансий. В Минобороны подчеркнули, что это самый большой перечень вакансий в армии, который сейчас существует.

В «Резерв+» сейчас около 100 тысяч заявлений на разные вакансии. Из них, по данным ведомства, до 5 тысяч откликов на вакансии «Линии дронов».

Как отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко, за год работы «Резерв+» стал полноценным инструментом взаимодействия военнообязанного с государством.

«Приложение формирует новое отношение граждан к армии как к современному, прозрачному и подотчетному институту. Это и есть цифровая трансформация — когда технологии не просто автоматизируют процесс, а меняют отношение государства к человеку и человеку к государству», — отметила Черногоренко.

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По ее словам, «Резерв+» выполняет и правозащитную функцию, поскольку до полномасштабного вторжения многие украинцы не знали своих прав во время мобилизации.

Кроме того, подчеркнула Черногоренко, люди с инвалидностью, многодетные родители, студенты наконец-то смогли реализовать свое законное право на отсрочку онлайн — без очередей, бумаг и лишнего ожидания.

«Также граждане впервые получили открытый доступ к тому, что о них знает государство в реестре „Оберег“. Это и есть прозрачность. Теперь каждый может не только увидеть информацию о себе, но и вовремя выявить ошибки в данных или нарушениях, связанных с воинским учетом», — подчеркнула Черногоренко.

Укрінформ По материалам:

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