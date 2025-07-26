Бензин, гибрид или электро: General Motors показали семиместный кроссовер (фото) — Finance.ua

Бензин, гибрид или электро: General Motors показали семиместный кроссовер (фото) Вчера 03:09 — Технологии&Авто

Бензин, гибрид или электро: General Motors показали семиместный кроссовер (фото), Фото: General Motors

Опубликованы первые фото Wuling Starlight 560. Дешевый семейный кроссовер начнут продавать с четвертого квартала нынешнего года в бензиновой, гибридной и электрической версиях. Цена Wuling Starlight 560 составит примерно 10 тыс. долларов.

Первые подробности модели раскрыли на сайте Autohome.

Как и большинство моделей Wuling, крупный кроссовер Starlight 560 создан при участии специалистов General Motors, ведь американский концерн является совладельцем китайского бренда вместе с SAIC.

Фото: General Motors

Новый Wuling Starlight 560 является собратом минивэна Xingguang 730, который рассекретили недавно. У него позаимствовали платформу и ряд компонентов.

Кроссовер Wuling Starlight 560 отличается граненым дизайном с высоким капотом, выраженными крыльями и крупными продолговатыми фарами.

Бензиновая и гибридная версии модели получили широкую решетку радиатора, а вот электрокар ее не имеет. Стандартными являются 18-дюймовые колеса.

Размеры Wuling Starlight 560:

длина — 4745 мм;

ширина — 1850 мм;

высота — 1755 мм;

колесная база — 2810 мм.

Фото: General Motors

Салон Wuling Starlight 560 не показали, однако известно, что на передней панели установят два экрана. Кроссовер будет предложен в вариантах на 5 и 7 мест.

Зато известны предварительные характеристики Wuling Starlight 560. Бензиновый вариант модели получит 1,5-литровую 177-сильную турбочетверку и способен развить 180 км/ч.

В плагин-гибриде установят 1,5-литровый атмосферный двигатель на 105 л. с. и электромотор (его характеристики содержатся в секрете), а максимальная скорость составляет 170 км/ч. Электромобиль Wuling Starlight 560 будет 136-сильным и сможет развивать 160 км/ч.

Фокус По материалам:

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