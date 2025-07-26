Бензин, гибрид или электро: General Motors показали семиместный кроссовер (фото) — Finance.ua
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Бензин, гибрид или электро: General Motors показали семиместный кроссовер (фото)

Технологии&Авто
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Бензин, гибрид или электро: General Motors показали семиместный кроссовер (фото)
Бензин, гибрид или электро: General Motors показали семиместный кроссовер (фото), Фото: General Motors
Опубликованы первые фото Wuling Starlight 560. Дешевый семейный кроссовер начнут продавать с четвертого квартала нынешнего года в бензиновой, гибридной и электрической версиях. Цена Wuling Starlight 560 составит примерно 10 тыс. долларов.
Первые подробности модели раскрыли на сайте Autohome.
Как и большинство моделей Wuling, крупный кроссовер Starlight 560 создан при участии специалистов General Motors, ведь американский концерн является совладельцем китайского бренда вместе с SAIC.
Фото: General Motors
Фото: General Motors
Новый Wuling Starlight 560 является собратом минивэна Xingguang 730, который рассекретили недавно. У него позаимствовали платформу и ряд компонентов.
Кроссовер Wuling Starlight 560 отличается граненым дизайном с высоким капотом, выраженными крыльями и крупными продолговатыми фарами.
Бензиновая и гибридная версии модели получили широкую решетку радиатора, а вот электрокар ее не имеет. Стандартными являются 18-дюймовые колеса.

Размеры Wuling Starlight 560:

  • длина — 4745 мм;
  • ширина — 1850 мм;
  • высота — 1755 мм;
  • колесная база — 2810 мм.
Фото: General Motors
Фото: General Motors
Салон Wuling Starlight 560 не показали, однако известно, что на передней панели установят два экрана. Кроссовер будет предложен в вариантах на 5 и 7 мест.
Зато известны предварительные характеристики Wuling Starlight 560. Бензиновый вариант модели получит 1,5-литровую 177-сильную турбочетверку и способен развить 180 км/ч.
В плагин-гибриде установят 1,5-литровый атмосферный двигатель на 105 л. с. и электромотор (его характеристики содержатся в секрете), а максимальная скорость составляет 170 км/ч. Электромобиль Wuling Starlight 560 будет 136-сильным и сможет развивать 160 км/ч.
По материалам:
Фокус
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