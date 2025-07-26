Маск создаст приложение Baby Grok на основе ИИ для детей — Finance.ua

Маск создаст приложение Baby Grok на основе ИИ для детей
Американский миллиардер Илон Маск сообщил о планах создать новое приложение на базе искусственного интеллекта под названием Baby Grok, ориентированное на детскую аудиторию.
Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
«Мы с командой xAI собираемся создать Baby Grok — приложение, посвященное контенту для детей», — отметил Маск.
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Проект будет реализовываться его стартапом xAI, созданным в 2023 году в качестве альтернативы ведущим разработчикам ИИ вроде OpenAI. Пока детали будущего проекта неизвестны.
Приложение Grok уже встроено в соцсеть X и доступно пользователям с платной подпиской Premium+.
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