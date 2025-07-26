Южная Корея хочет построить базу на Луне до 2045 года — Finance.ua
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Южная Корея хочет построить базу на Луне до 2045 года

Технологии&Авто
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Южная Корея хочет построить базу на Луне до 2045 года
Южная Корея хочет построить базу на Луне до 2045 года
Южная Корея планирует создать полноценную базу на Луне до 2045 г. в рамках новой долгосрочной программы освоения космоса.
Об этом сообщает Корейская аэрокосмическая администрация (KASA), передает Yonhap.
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Согласно обновленной космической стратегии, Корея сосредоточится на четырех направлениях: околоземная орбита, Луна, гелиосфера и дальние участки космоса.
Приоритет — развитие пяти ключевых миссий, среди которых исследования Луны, микрогравитации, Солнца и глубокого космоса.
В «лунном» направлении страна хочет самостоятельно разработать технологии посадки и перемещения по поверхности спутника, а также инфраструктуру для будущих экономических активностей.
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До 2035 года также планируется запустить спутник для наблюдения за Солнцем в точке Лагранжа L4 — это точка в космосе, где силы тяжести Земли и Солнца уравновешены.
Уже к 2040 году KASA планирует создать новое поколение лунного посадочного модуля для логистики, а еще через пять лет — развернуть базу на Луне.
По материалам:
Ain.Ua
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