Южная Корея хочет построить базу на Луне до 2045 года — Finance.ua

Южная Корея хочет построить базу на Луне до 2045 года Вчера 02:25 — Технологии&Авто

Южная Корея хочет построить базу на Луне до 2045 года

Южная Корея планирует создать полноценную базу на Луне до 2045 г. в рамках новой долгосрочной программы освоения космоса.

Об этом сообщает Корейская аэрокосмическая администрация (KASA), передает Yonhap.

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Согласно обновленной космической стратегии, Корея сосредоточится на четырех направлениях: околоземная орбита, Луна, гелиосфера и дальние участки космоса.

Приоритет — развитие пяти ключевых миссий, среди которых исследования Луны, микрогравитации, Солнца и глубокого космоса.

В «лунном» направлении страна хочет самостоятельно разработать технологии посадки и перемещения по поверхности спутника, а также инфраструктуру для будущих экономических активностей.

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До 2035 года также планируется запустить спутник для наблюдения за Солнцем в точке Лагранжа L4 — это точка в космосе, где силы тяжести Земли и Солнца уравновешены.

Уже к 2040 году KASA планирует создать новое поколение лунного посадочного модуля для логистики, а еще через пять лет — развернуть базу на Луне.

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