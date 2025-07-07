Французские разработчики представили революционный космический самолет Vortex — Finance.ua

Французские разработчики представили революционный космический самолет Vortex Сегодня 05:39 — Технологии&Авто

Французская компания Dassault Aviation, известная своими истребителями Mirage 2000 и Rafale, представила концепцию будущего многоразового космического самолета Vortex, который позволит Франции и Европе получить независимый доступ к орбите и возвращение с нее.

Проект был представлен на Парижском авиасалоне как ключевой шаг к созданию универсальных, эффективных и конкурентоспособных космических аппаратов нового поколения.

В отличие от традиционных капсул, возвращающихся на Землю с орбиты с помощью парашютов, Vortex после выведения в космос ракетой-носителем сможет садиться на взлетно-посадочную полосу как обычный самолет.

Конструкция разрабатывается поэтапно: сначала будет построен демонстрационный аппарат длиной 4 метра для тестов аэродинамики и сверхзвукового возврата, далее — больший прототип VORTEX-S, затем грузовая версия Vortex-C и, наконец, полноценный космический самолет для экипажа длиной 12 метров с размахом крыльев 7 метров.

Разработка уже получила 30 миллионов евро от Министерства вооруженных сил Франции и компания ожидает финансирования от Европейского космического агентства. Помимо транспортировки людей и грузов Vortex может работать как автономная платформа на орбите, обслуживать спутники и выполнять оборонные задачи.

Ключевая цель проекта — обеспечить Европе собственный независимый вход и выход в космическое пространство без зависимости от американских или других частных платформ и стать одним из первых шагов к полноценной новой эре европейской орбитальной инфраструктуры.

noworries По материалам:

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