Китай начал собирать свой суперкомпьютер в космосе — Finance.ua

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Китай начал собирать свой суперкомпьютер в космосе

Технологии&Авто
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Китай начал собирать свой суперкомпьютер в космосе
Китай начал собирать свой суперкомпьютер в космосе
14 мая 2025 года с космодрома Цзюцюань успешно запущено 12 спутников с помощью ракеты Long March 2D. Эти спутники стали первыми в рамках проекта Three-Body Computing Constellation, реализуемого компанией ADA Space в сотрудничестве с лабораторией Zhejiang Lab. Целью проекта является создание орбитального суперкомпьютера, способного обрабатывать данные прямо в космосе, уменьшая зависимость от наземных центров обработки данных.
По информации Space News, каждый из запущенных спутников оснащен искусственным интеллектом с 8 миллиардами параметров и имеет вычислительную мощность в 744 тераоперации в секунду (TOPS).
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Общая мощность этой группы составляет 5 петаопераций в секунду (POPS). Спутники имеют лазерную связь со скоростью до 100 Гбит/с и общее хранилище объемом 30 ТБ. Это позволяет обрабатывать большие объемы данных без необходимости передачи на Землю.
Один из спутников оснащен поляриметром рентгеновского излучения, разработанным Университетом Гуанси и Национальной астрономической обсерваторией Китая. Этот прибор позволяет выявлять и классифицировать кратковременные космические явления, такие как гамма-всплески, и посылать сигналы для дальнейших наблюдений другими миссиями.
Кроме того, спутники способны создавать 3D цифровые двойники, которые могут использоваться в науке, туризме и реагировании на чрезвычайные ситуации.
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Размещение вычислительных мощностей в космосе позволяет снизить задержки в передаче данных и снизить энергопотребление благодаря использованию солнечной энергии и эффективному отводу тепла в космосе.
Это также способствует уменьшению углеродного следа по сравнению с традиционными наземными дата-центрами. Эксперты полагают, что орбитальные дата-центры могут стать новым глобальным трендом в сфере вычислений.
Проект Three-Body Computing Constellation является частью более широкой инициативы Star-Compute Program, которая предусматривает создание сети из 2800 спутников. Это позволит добиться вычислительной мощности в 1000 POPS, что значительно превышает возможности современных наземных суперкомпьютеров. Китай намерен использовать эту сеть для научных, коммерческих и стратегических целей, включая развитие искусственного интеллекта и обработку больших объемов данных в реальном времени.
По материалам:
double.news
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