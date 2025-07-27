Компания Bo представила электросамокат Turbo со скоростью 160 км/ч (фото) — Finance.ua

Компания Bo представила электросамокат Turbo со скоростью 160 км/ч (фото)
Британский стартап Bo, основанный инженерами из автоспортивной компании Williams, представил новую модель электросамоката Turbo, который скоро может поставить мировой рекорд по скорости среди электросамокатов.
Об этом пишет electrek.
Bo Turbo — модернизированная версия стандартного самоката Bo M, оснащенная двойным двигателем мощностью 24 000 Вт и аккумулятором емкостью 1800 Вт·час.
Как заявляет производитель, Turbo может развивать скорость более 160 км/ч и запас хода до 240 км (при скорости 30 км/ч).
Turbo получил легкую конструкцию из авиационного алюминия и имеет высокий коэффициент мощности на вес, который, по словам разработчиков, превосходит показатели суперкаров, в частности Bugatti Veyron.
Для охлаждения электроники и тормозов предусмотрены воздухозаборники, спроектированные в стиле болидов Формулы-1.
Электросамокат проходит испытание и дорабатывается. Новинка была протестирована бывшим BMX-велогонщиком Тре Уайтом, достигшим на нем скорости «всего» 137 км/ч.
Однако производитель продолжает совершенствовать Turbo для достижения порога более чем в 160 км/ч и планирует поставить мировой рекорд с этим показателем.
Компания Bo планирует выпустить ограниченную серию электросамокатов Turbo на заказ, начиная с цены $29 500.
Первый экземпляр за эту сумму будет доставлен коллекционеру в Мадриде в 2026 году перед проведением местного Гран-при.
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