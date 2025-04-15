ИИ-стартап соучредителя OpenAI по созданию суперинтеллекта привлек $2 млрд — Finance.ua
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ИИ-стартап соучредителя OpenAI по созданию суперинтеллекта привлек $2 млрд

Технологии&Авто
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ИИ-стартап соучредителя OpenAI по созданию суперинтеллекта привлек $2 млрд
ИИ-стартап соучредителя OpenAI по созданию суперинтеллекта привлек $2 млрд
Safe Superintelligence (SSI), основанный бывшим соучредителем OpenAI Ильей Суцкевером, привлек $2 млрд инвестиций по оценке в $32 млрд. Компанию основали в июне 2023 года, ранее она получила $1 млрд по оценке в $5 млрд.
Раунд возглавила венчурная фирма Greenoaks с вложением в размере $500 млн. Также в сделке участвовали Lightspeed Venture Partners и Andreessen Horowitz. По мнению экспертов, этот раунд свидетельствует, что устойчивый интерес к ИИ-инвестициям сохраняется, несмотря на макроэкономическую нестабильность в США.
Суцкевер ушел из OpenAI после конфликта с генеральным директором Сэмом Альтманом. SSI он создал вместе с Дэниелом Гроссом (ранее Apple) и исследователем Дэниелом Леви. Команда заявляет о намерении разработать ИИ, превосходящий текущие модели от OpenAI, Google и Anthropic.
Офисы SSI расположены в Пало-Альто и Тель-Авиве. Компания не раскрывает технических деталей даже инвесторам. По словам источников, разработка ведется в условиях повышенной конфиденциальности, а акцент сделан на масштабирование и безопасность будущего ИИ.
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Суцкевер ранее руководил направлением выравнивания в OpenAI, задача которого — сохранить ИИ подконтрольным человеку. Эту миссию он перенес в SSI, поставив целью создание контролируемого суперинтеллекта нового поколения, согласно официальным заявлениям компании.
SSI отказывается от комментариев по поводу свежего раунда. Однако, по сообщениям СМИ, стартап уже стал одним из самых дорогих ИИ-проектов в мире. На фоне успеха SSI аналогичную компанию создала и бывшая CTO OpenAI Мира Мурати.
По материалам:
incrypted
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