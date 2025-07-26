Subaru представила электрокроссовер Uncharted (фото, видео) — Finance.ua
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Subaru представила электрокроссовер Uncharted (фото, видео)

Технологии&Авто
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Subaru представила электрокроссовер Uncharted (фото, видео)
Subaru представила электрокроссовер Uncharted (фото, видео)
Subaru представила новый компактный электрический кроссовер под названием Subaru Uncharted. Эта новинка характеризуется разгоном до сотни менее чем за 5 секунд и современной техникой под капотом. Можно сказать, что это первый современный электромобиль Subaru, если не вспоминать переименованную Toyota BZ/Solterra.
Об этом пишут carscoops и electrek.

Характеристики Subaru Uncharted

Электрокроссовер Subaru Uncharted предлагается в двух версиях: с передним и полным приводом.
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Переднеприводная модель имеет двигатель мощностью 221 л.с. и аккумулятор емкостью 74,7 кВтч, что обеспечивает около 492 км пробега на одном заряде.
Производитель говорит, что эта версия будет продаваться только в «ограниченных количествах».
Subaru представила электрокроссовер Uncharted (фото, видео)
Полноприводные версии Uncharted Sport и GT получили фирменную систему Subaru Symmetrical AWD с X-MODE режимом и силовую установку мощностью 338 л.с.
Однако из-за того же аккумулятора запас хода у них немного ниже — около 467 км. Однако эти версии демонстрируют лучшую динамику и разгоняются до сотни менее чем за 5 секунд.
Subaru представила электрокроссовер Uncharted (фото, видео)
К сожалению, зарядка — не самая сильная сторона Uncharted. Максимальная мощность 150 кВт, что на фоне конкурентов выглядит скромно.
Впрочем, благодаря поддержке порта NACS модель можно будет подключить к станциям Tesla Supercharger.
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Зимой зарядка с 10% до 80% займет примерно 30 минут благодаря предварительному подогреву батареи. Для домашнего использования предусмотрена поддержка зарядки Level 2 мощностью до 11 кВт.

Дизайн и интерьер

Внешне Subaru Uncharted напоминает нечто среднее между $100-тысячным Lotus Eletre и настоящим внедорожником.
Среди конкурентов — Volvo EX30, Rivian R2S, а также более городские варианты типа VW ID.4, Hyundai Kona и Chevrolet Equinox.
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Uncharted имеет выразительную светотехнику, которую уже используют в обновленных Solterra 2026 и Trailseeker.
Subaru представила электрокроссовер Uncharted (фото, видео)
Кроссовер предлагает новые 18- и 20-дюймовые диски, двухцветную крышу в версии GT, тонкие рейлинги и четкую линию кузова.
Задние фонари, черные эмблемы, серебристая облицовка нижней части бампера — все это повышает узнаваемость.
Subaru представила электрокроссовер Uncharted (фото, видео)
На полноприводных моделях дополнительно предлагают низкопрофильные рейлинги на крыше для перевозки снаряжения.
Subaru представила электрокроссовер Uncharted (фото, видео)
По центру в салоне разместился большой 14-дюймовый дисплей информационно развлекательной системы с поддержкой CarPlay и Android Auto. Впереди доступны две беспроводные зарядки для смартфонов, а сзади — два порта USB-C.
Subaru представила электрокроссовер Uncharted (фото, видео)
Все версии Uncharted оснащены пакетом All-Weather. Он включает подогрев передних сидений, зеркал и зоны щеток, электропривод багажника, атмосферную подсветку салона и систему распознавания усталости водителя DriverFocus.
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Версия Sport добавляет двухрежимный X-MODE с Grip Control, подогрев руля, водонепроницаемую обивку StarTex, панорамную камеру обзора и т. д.
А версия GT уже имеет панорамную крышу, вентилируемые сиденья, аудиосистему Harman Kardon, умное зеркало заднего вида и другое оборудование премиум-класса.
Subaru пока не объявила детали цены на разные версии Uncharted. Как ожидается, цена базовой переднеприводной модели составит около $30 тыс.
По материалам:
ITC.ua
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