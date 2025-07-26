Subaru представила электрокроссовер Uncharted (фото, видео) — Finance.ua

Subaru представила электрокроссовер Uncharted (фото, видео) Вчера 06:06 — Технологии&Авто

Subaru представила электрокроссовер Uncharted (фото, видео)

Subaru представила новый компактный электрический кроссовер под названием Subaru Uncharted. Эта новинка характеризуется разгоном до сотни менее чем за 5 секунд и современной техникой под капотом. Можно сказать, что это первый современный электромобиль Subaru, если не вспоминать переименованную Toyota BZ/Solterra.

electrek. Об этом пишут carscoops

Характеристики Subaru Uncharted

Электрокроссовер Subaru Uncharted предлагается в двух версиях: с передним и полным приводом.

Переднеприводная модель имеет двигатель мощностью 221 л.с. и аккумулятор емкостью 74,7 кВтч, что обеспечивает около 492 км пробега на одном заряде.

Производитель говорит, что эта версия будет продаваться только в «ограниченных количествах».

Полноприводные версии Uncharted Sport и GT получили фирменную систему Subaru Symmetrical AWD с X-MODE режимом и силовую установку мощностью 338 л.с.

Однако из-за того же аккумулятора запас хода у них немного ниже — около 467 км. Однако эти версии демонстрируют лучшую динамику и разгоняются до сотни менее чем за 5 секунд.

К сожалению, зарядка — не самая сильная сторона Uncharted. Максимальная мощность 150 кВт, что на фоне конкурентов выглядит скромно.

Впрочем, благодаря поддержке порта NACS модель можно будет подключить к станциям Tesla Supercharger.

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Зимой зарядка с 10% до 80% займет примерно 30 минут благодаря предварительному подогреву батареи. Для домашнего использования предусмотрена поддержка зарядки Level 2 мощностью до 11 кВт.

Дизайн и интерьер

Внешне Subaru Uncharted напоминает нечто среднее между $100-тысячным Lotus Eletre и настоящим внедорожником.

Среди конкурентов — Volvo EX30, Rivian R2S, а также более городские варианты типа VW ID.4, Hyundai Kona и Chevrolet Equinox.

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Uncharted имеет выразительную светотехнику, которую уже используют в обновленных Solterra 2026 и Trailseeker.

Кроссовер предлагает новые 18- и 20-дюймовые диски, двухцветную крышу в версии GT, тонкие рейлинги и четкую линию кузова.

Задние фонари, черные эмблемы, серебристая облицовка нижней части бампера — все это повышает узнаваемость.

На полноприводных моделях дополнительно предлагают низкопрофильные рейлинги на крыше для перевозки снаряжения.

По центру в салоне разместился большой 14-дюймовый дисплей информационно развлекательной системы с поддержкой CarPlay и Android Auto. Впереди доступны две беспроводные зарядки для смартфонов, а сзади — два порта USB-C.

Все версии Uncharted оснащены пакетом All-Weather. Он включает подогрев передних сидений, зеркал и зоны щеток, электропривод багажника, атмосферную подсветку салона и систему распознавания усталости водителя DriverFocus.

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Версия Sport добавляет двухрежимный X-MODE с Grip Control, подогрев руля, водонепроницаемую обивку StarTex, панорамную камеру обзора и т. д.

А версия GT уже имеет панорамную крышу, вентилируемые сиденья, аудиосистему Harman Kardon, умное зеркало заднего вида и другое оборудование премиум-класса.

Subaru пока не объявила детали цены на разные версии Uncharted. Как ожидается, цена базовой переднеприводной модели составит около $30 тыс.

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