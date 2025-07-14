Subaru анонсировала новый электрокроссовер Uncharted — Finance.ua

Subaru анонсировала новый электрокроссовер Uncharted Сегодня 05:14 — Технологии&Авто

Subaru анонсировала новый электрокроссовер Uncharted

Subaru расширяет свою линейку электромобилей. Переход начался в начале этого года с презентации обновленного Solterra и нового Trailseeker. Как отмечает Carscoops, 17 июля дебютирует новый Uncharted — компактный кроссовер, являющийся братом-близнецом полностью электрической Toyota CH-R, которая в Европе называется CH-R+.

Компания раскрыла название и показала новинку на низкокачественном тизере. На кадре показана модель на пыльной дороге. Примечательно, что задняя часть выполнена в стиле Solterra с разделенным верхним спойлером, узкими задними фонарями, угловатым задним стеклом и надписью Subaru на дверце багажника.

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О модели мало что известно, но предыдущие сообщения намекали на то, что кроссовер — еще одна модель партнерства с Toyota. Новый Subaru Uncharted, похоже, имеет много общего с Toyota C-HR. Следует ожидать, что новинка будет иметь такую ​​же аккумуляторную батарею емкостью 77 кВт-ч, а также стандартную систему полного привода с двумя двигателями мощностью 252 кВт (343 л.с.).

Что касается размеров, Uncharted будет иметь 4520 мм в длину, а колесная база будет составлять 2750 миллиметров. Это означает, что модель на 168 мм будет короче Solterra, а расстояние между колесами будет на 99 мм меньше.

Телеканал 24 По материалам:

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