Subaru представила свой самый бюджетный автомобиль (фото) — Finance.ua

Subaru представила свой самый бюджетный автомобиль (фото) Сегодня 03:01 — Технологии&Авто

Subaru представила свой самый бюджетный автомобиль (фото)

В Японии представили новый Subaru Stella четвертого поколения. Компактный минивэн является самой доступной моделью марки. Цена Subaru Stella составляет от 1 358 500 иен ($9400).

Подробности раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

Subaru Stella остается близнецом модели Daihatsu Move, также недавно сменившей поколение. Это так называемый кей-кар — миниатюрный городской автомобиль.

Габариты Subaru Stella 2025:

длина — 3395 мм;

ширина — 1475 мм;

высота — 1655 мм;

колесная база — 2460 мм.

Как и собрат, новый Subaru Stella отличается рубленым дизайном с коротким капотом и рельефными боковинами. От Daihatsu авто отличается дизайном радиаторной решетки. Задние двери выполнены сдвижными.

В салоне также большинство деталей позаимствовали у Daihatsu Move, хотя комбинация приборов Subaru Stella другая. Для авто доступны сенсорные дисплеи с диагональю 9 или 10 дюймов. Комплектация включает в себя камеры кругового обзора и систему автоматического торможения.

Новый Subaru Stella сохранил 660-кубовый двигатель, который предлагают в 52-сильной атмосферной версии и 64-сильном варианте с турбонаддувом. Все модификации оборудованы вариатором, а привод может быть передним или полным.

Телеканал 24 По материалам:

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