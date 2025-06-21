Subaru представила свой самый бюджетный автомобиль (фото) — Finance.ua

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Subaru представила свой самый бюджетный автомобиль (фото)

Технологии&Авто
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Subaru представила свой самый бюджетный автомобиль (фото)
Subaru представила свой самый бюджетный автомобиль (фото)
В Японии представили новый Subaru Stella четвертого поколения. Компактный минивэн является самой доступной моделью марки. Цена Subaru Stella составляет от 1 358 500 иен ($9400).
Подробности раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.
Subaru Stella остается близнецом модели Daihatsu Move, также недавно сменившей поколение. Это так называемый кей-кар — миниатюрный городской автомобиль.
Габариты Subaru Stella 2025:
  • длина — 3395 мм;
  • ширина — 1475 мм;
  • высота — 1655 мм;
  • колесная база — 2460 мм.
Как и собрат, новый Subaru Stella отличается рубленым дизайном с коротким капотом и рельефными боковинами. От Daihatsu авто отличается дизайном радиаторной решетки. Задние двери выполнены сдвижными.
Subaru представила свой самый бюджетный автомобиль (фото)
В салоне также большинство деталей позаимствовали у Daihatsu Move, хотя комбинация приборов Subaru Stella другая. Для авто доступны сенсорные дисплеи с диагональю 9 или 10 дюймов. Комплектация включает в себя камеры кругового обзора и систему автоматического торможения.
Subaru представила свой самый бюджетный автомобиль (фото)
Новый Subaru Stella сохранил 660-кубовый двигатель, который предлагают в 52-сильной атмосферной версии и 64-сильном варианте с турбонаддувом. Все модификации оборудованы вариатором, а привод может быть передним или полным.
По материалам:
Телеканал 24
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