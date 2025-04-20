Каким будет новый Subaru Outback (фото) — Finance.ua

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Каким будет новый Subaru Outback (фото)

Технологии&Авто
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Каким будет новый Subaru Outback (фото)
Каким будет новый Subaru Outback (фото)
Универсалу Subaru Outback исполняется 30 лет. В юбилейный год мир увидела седьмая генерация модели.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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При этом производитель заявляет о тщательной аэродинамической проработке внедорожного обвеса. Ручки передней и задней дверей установлены на разной высоте.
На крыше стандартно установлены багажные рейлинги с допустимой нагрузкой 363 кг. На корме появился модный монофонарь с фирменной эмблемой посредине. Впервые колеса модели могут иметь диаметр 19 дюймов. Заявленный клиренс — до 221 мм.
Каким будет новый Subaru Outback (фото)
На новой передней панели не нашлось места прежнему вертикальному экрану медиасистемы.
Теперь у него есть альбомная ориентация и диагональ 12,1 дюйма, а приборный дисплей — диагональ 12,3 дюйма. Сама медиасистема полностью новая и имеет более производительный процессор и переделанный интерфейс.
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Высота крыши увеличена на 50 мм, что не только положительно отразилось на пространстве для пассажиров, но и прибавило 57 литров к объему багажника. Теперь он вмещает 963 литра по американской методике EPA.
Каким будет новый Subaru Outback (фото)
Новый Outback оснащен доработанной полноприводной трансмиссией Symmetrical All-Wheel Drive.
На выбор для рынка США есть базовый атмосферный мотор на 2,5 литра (183 л.с., 241 Нм) и турбомотор на 2,4 литра (264 л.с., 375 Нм), оба совмещаются с клиноцепным вариатором Lineartronic, который имеет восемь фиксированных «передач» и ручной режим.
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Кроссовер Subaru Outback нового поколения выйдет на рынок США в конце этого года. Цены новинки станут известны ближе к рыночному дебюту.
По материалам:
РБК-Україна
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