Subaru готовится выпустить самый важный автомобиль марки — Finance.ua

Subaru готовится выпустить самый важный автомобиль марки Сегодня 23:21 — Фондовый рынок

Subaru готовится выпустить самый важный автомобиль марки

Subaru готовится запустить Forester Hybrid 2025 года, совмещая инновации Toyota с оппозитным двигателем Subaru. Этот внедорожник станет доступен примерно в середине 2025 года, что соответствует словам президента Subaru of America Джеффа Уолтера, который отметил, что гибридная версия появится через год после запуска газовой модели.

На официальном сайте Subaru упоминается, что Forester Hybrid принадлежит к модельному ряду 2025 года. Ожидается, что премьера состоится в июне или в июле. Этот запуск знаменует возврат Subaru к гибридам после прекращения производства электрифицированного Crosstrek в 2023 году.

Forester Hybrid воспользуется техническими решениями Toyota, такими как двигатель и аккумуляторные технологии. Скорее всего, он будет иметь похожую силовую установку с используемой в японском Crosstrek Hybrid: 2,5-литровый оппозитный двигатель в паре с электродвигателем. Это позволит автомобилю кратковременно работать только на электричестве.

Хотя точная мощность гибридного Forester еще не объявлена, ожидается, что она превысит показатели бензиновой версии (180 л.с.). Это может стать альтернативой Forester XT с турбонаддувом, в то же время акцентируя внимание на топливной эффективности.

Subaru обещает сохранить полный привод для Forester Hybrid, подчеркивая его способность оставаться практичным и надежным выбором в сегменте компактных внедорожников.

MMR По материалам:

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