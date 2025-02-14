Subaru представила экстремальный кроссовер для бездорожья (фото) — Finance.ua
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Subaru представила экстремальный кроссовер для бездорожья (фото)

Технологии&Авто
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Subaru представила экстремальный кроссовер для бездорожья (фото)
Subaru представила экстремальный кроссовер для бездорожья (фото)
Subaru Forester получил две новые версии. Вариант Wilderness создан для бездорожья, а гибрид отличается пониженным до 6,7 л на 100 км расходом.
Линейка Subaru Forester шестого поколения расширена. Кроссовер получил новые гибридную и внедорожную модификации. Их презентовали на автошоу в Чикаго, сообщается на официальном сайте Subaru.
Новый Subaru Forester Wilderness создан для бездорожья. Кроссовер узнается по измененной передней части, выраженному пластиковому обвесу и 17-дюймовым внедорожным шинам Yokohama Geolander. Салон украшен водостойкими материалами.
Клиренс Subaru Forester Wilderness вырос до 236 мм, а за счет скошенных снизу бамперов угол въезда вырос до 23,5°, а съезда — до 25,5°. Подвеску кроссовера, а также вариатор и полноприводную трансмиссию усилили.
Subaru представила экстремальный кроссовер для бездорожья (фото)
Кроссовер Subaru Forester Wilderness оснащен 2,5-литровым бензиновым двигателем на 180 л. с. Продажи Subaru Forester Wilderness стартуют осенью.
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По материалам:
Фокус
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