Subaru представила экстремальный кроссовер для бездорожья (фото) — Finance.ua

Subaru представила экстремальный кроссовер для бездорожья (фото) Сегодня 22:45 — Технологии&Авто

Subaru представила экстремальный кроссовер для бездорожья (фото)

Subaru Forester получил две новые версии. Вариант Wilderness создан для бездорожья, а гибрид отличается пониженным до 6,7 л на 100 км расходом.

Линейка Subaru Forester шестого поколения расширена. Кроссовер получил новые гибридную и внедорожную модификации. Их презентовали на автошоу в Чикаго, сообщается на официальном сайте Subaru.

Новый Subaru Forester Wilderness создан для бездорожья. Кроссовер узнается по измененной передней части, выраженному пластиковому обвесу и 17-дюймовым внедорожным шинам Yokohama Geolander. Салон украшен водостойкими материалами.

Клиренс Subaru Forester Wilderness вырос до 236 мм, а за счет скошенных снизу бамперов угол въезда вырос до 23,5°, а съезда — до 25,5°. Подвеску кроссовера, а также вариатор и полноприводную трансмиссию усилили.

Кроссовер Subaru Forester Wilderness оснащен 2,5-литровым бензиновым двигателем на 180 л. с. Продажи Subaru Forester Wilderness стартуют осенью.

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Фокус По материалам:

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