Subaru представила электрический Solterra 2026 с запасом хода 460 км — Finance.ua

Subaru представила электрический Solterra 2026 с запасом хода 460 км Сегодня 21:40 — Технологии&Авто

Subaru представила электрический Solterra 2026 с запасом хода 460 км

Компания Subaru представила на выставке в Нью-Йорке обновленную электрическую модель Solterra 2026 года. Новинка обещает стать важным игроком в сегменте электрических внедорожников благодаря сочетанию стильного дизайна и мощных технических характеристик.

С поразительной мощностью до 343 л.с. и улучшенной автономией, достигающей 460 километров, Solterra вполне может стать идеальным выбором для любителей активного отдыха и городской жизни. Инновационная система распределения мощности между передними и задними колесами гарантирует отличную управляемость на любом покрытии, а батарея емкостью 74,7 кВтч обеспечивает быструю зарядку — до 80% всего за 35 минут.

Интерьер нового Solterra насыщен современными технологиями: от сенсорных панелей до поддержки Apple CarPlay и Android Auto. Дополнительно система безопасности включает функции предотвращения столкновений и мониторинга слепых зон, что делает поездки более безопасными. Климат-контроль, удобные порты USB-C и продуманные детали отделки создают атмосферу уюта внутри кабины.

Ampercar По материалам:

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