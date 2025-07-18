Subaru показала спортивный электрокроссовер (цена, фото) — Finance.ua

Subaru показала спортивный электрокроссовер (цена, фото) Сегодня 23:12 — Фондовый рынок

Subaru показала спортивный электрокроссовер (цена, фото)

Subaru официально представила новую модель электромобиля — кроссовер Uncharted. Новинка сочетает в себе стильный дизайн, достойные технические характеристики и сравнительно доступную цену. Производитель уже анонсировал старт продаж на начало 2026 года, а стоимость модели составит от $35 000.

Subaru Uncharted является не совсем самостоятельной разработкой — это перелицованный аналог нового электрического Toyota C-HR. Кроссовер сохранил ту же купеобразную форму кузова с изогнутой крышей и скрытыми ручками задней двери, однако получил уникальное оформление передней части в стиле Subaru Solterra 2025.

Длина авто составляет 4,5 метра, а под капотом предлагаются две версии: переднеприводная мощностью 221 л. с. и полноприводная на 338 л. с. Самая мощная модификация способна разгоняться до 100 км/ч всего за 5 секунд.

Салон Subaru Uncharted практически полностью повторяет интерьер «побратима» от Toyota. Водителя встречает компактный руль, высокий цифровой приборный щиток и большой 14-дюймовый сенсорный экран. Центральная консоль — двухуровневая, а передние сиденья поделены для удобства.

В базовой комплектации покупатели получат 18-дюймовые колеса, камеры кругового обзора, подогрев сидений, электропривод багажника и адаптивный круиз-контроль. Версия GT дополнительно оборудована 20-дюймовыми дисками, панорамной крышей, вентиляцией кресел, подогревом руля и аудиосистемой Harman Kardon. За питание отвечает батарея на 74,7 кВт∙ч. Запас хода в переднеприводной версии составляет более 480 км, а в полноприводной — около 460 км. Благодаря поддержке скоростной зарядки мощностью 150 кВт, до 80% аккумулятор заряжается всего за полчаса.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.