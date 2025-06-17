На какие направления службы чаще всего подаются через рекрутинг в «Резерв+» — Finance.ua
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На какие направления службы чаще всего подаются через рекрутинг в «Резерв+»

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На какие направления службы чаще всего подаются через рекрутинг в «Резерв+»
На какие направления службы чаще всего подаются через рекрутинг в «Резерв+»
Украинцы активно вовлекаются в рекрутинговую кампанию в рамках приложения «Резерв+» — уже более 110 000 заявок подано на различные военные вакансии.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Самые популярные направления

Кандидаты чаще всего выбирают должности по следующим направлениям:
  • пехота,
  • штабная работа,
  • операторы БПЛА,
  • военная медицина,
  • транспортное обеспечение.
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«Количество заявок в „Резерв+“ выросло вдвое с февраля. Украинцы активно ищут возможности служить там, где их навыки будут наиболее полезны. Сегодня тезис „войску нужны все“ не просто актуален — он определяет нашу способность эффективно обороняться. Каждая профессия важна и нужна», — отметила Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны по вопросам цифровизации.

Как работает рекрутинг в «Резерв+»

Функция рекрутинга стала доступна в приложении еще в октябре 2023 года. С этого времени украинцы могут находить среди тысяч вариантов оптимальные вакансии в Силах обороны.
Благодаря сотрудничеству с платформой трудоустройства Lobby X, сервис предоставляет доступ к более чем 9 000 открытым должностям. Это один из самых больших массивов актуальных вакансий в ВСУ.

Алгоритм подбора

Чтобы подобрать соответствующую должность, пользователь проходит краткий тест — например, отмечает, имеет ли профильное военное образование или в какой отрасли имеет наибольшую экспертизу.
Каждая вакансия содержит подробное описание: от информации о бригаде и командовании до упоминаний в СМИ.
Система подбора интуитивная — кандидат может сохранять интересные варианты, нажав плюс, или отбрасывать несоответствующие через минус. Все это — с помощью фильтра, позволяющего искать должности по конкретным критериям.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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