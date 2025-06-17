На какие направления службы чаще всего подаются через рекрутинг в «Резерв+» — Finance.ua

На какие направления службы чаще всего подаются через рекрутинг в «Резерв+» Сегодня 08:12

На какие направления службы чаще всего подаются через рекрутинг в «Резерв+»

Украинцы активно вовлекаются в рекрутинговую кампанию в рамках приложения «Резерв+» — уже более 110 000 заявок подано на различные военные вакансии.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Самые популярные направления

Кандидаты чаще всего выбирают должности по следующим направлениям:

пехота,

штабная работа,

операторы БПЛА,

военная медицина,

транспортное обеспечение.

«Количество заявок в „Резерв+“ выросло вдвое с февраля. Украинцы активно ищут возможности служить там, где их навыки будут наиболее полезны. Сегодня тезис „войску нужны все“ не просто актуален — он определяет нашу способность эффективно обороняться. Каждая профессия важна и нужна», — отметила Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны по вопросам цифровизации.

Как работает рекрутинг в «Резерв+»

Функция рекрутинга стала доступна в приложении еще в октябре 2023 года. С этого времени украинцы могут находить среди тысяч вариантов оптимальные вакансии в Силах обороны.

Благодаря сотрудничеству с платформой трудоустройства Lobby X, сервис предоставляет доступ к более чем 9 000 открытым должностям. Это один из самых больших массивов актуальных вакансий в ВСУ.

Алгоритм подбора

Чтобы подобрать соответствующую должность, пользователь проходит краткий тест — например, отмечает, имеет ли профильное военное образование или в какой отрасли имеет наибольшую экспертизу.

Каждая вакансия содержит подробное описание: от информации о бригаде и командовании до упоминаний в СМИ.

Система подбора интуитивная — кандидат может сохранять интересные варианты, нажав плюс, или отбрасывать несоответствующие через минус. Все это — с помощью фильтра, позволяющего искать должности по конкретным критериям.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.