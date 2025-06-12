Когда в «Резерв+» запустят онлайн-оплату штрафов от ТЦК — Finance.ua
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Когда в «Резерв+» запустят онлайн-оплату штрафов от ТЦК

Личные финансы
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Когда в «Резерв+» запустят онлайн-оплату штрафов от ТЦК
Когда в «Резерв+» запустят онлайн-оплату штрафов от ТЦК
В конце июня этого года планируется запустить оплату штрафов за нарушение правил военного учета в мобильном приложении «Резерв+».
Об этом в интервью DOU рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.
«Мы готовимся к запуску оплаты штрафов в „Резерв+“. Думаю, это будет одно из цифровых достижений года. Не надо будет идти в ТЦК, брать счет, обращаться в банк и возвращаться с квитанцией. Человек сможет сделать это в несколько кликов. Это снизит нагрузку на операторов ТЦК. Планируем запуститься в конце июня».
сказала Черногоренко.

Как это будет выглядеть
В «Резерв+» отражается факт нарушения правил военного учета. Это красная лента с надписью «похоже, у вас проблемы с военным учетом».
«Планируем новую функциональность, где будет указана причина нарушения. Вроде „не явился на оповещение“, „не прошел ВВК“ и т. д.», — пояснила Черногоренко.
Если человек нарушил правила, у него появится кнопка «уплатить штраф». На первом этапе функция будет включать только штрафы за несвоевременное обновление данных. Впоследствии будут добавлены другие категории нарушений.
Скидки
Как отметила замминистра, там будет окошко «если вы добровольно платите штраф, можно это сделать с 50% скидки».
Пользователь проверяет точность данных, на основе которых автоматически формируется заявление о признании нарушения. Далее нажимает — подписать и отправить заявление.
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Напомним, в обновлении приложения Резерв+ добавились два новых сервиса.
  • отображение данных об инвалидности,
  • сохранение предыдущей версии военно-учетного документа при его обновлении.
Данные об инвалидности отображаются в электронном военном документе, а именно группа и причина инвалидности.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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