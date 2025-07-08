В Госслужбе занятости прокомментировали возможность введения в Украине четырехдневной рабочей недели — Finance.ua

В Госслужбе занятости прокомментировали возможность введения в Украине четырехдневной рабочей недели Сегодня 10:01 — Личные финансы

В Госслужбе занятости прокомментировали возможность введения в Украине четырехдневной рабочей недели

В условиях военного положения введение четырехдневной рабочей недели в Украине не рассматривается. В настоящее время рынок труда перешел на военные рельсы. Максимальный недельный объем рабочих часов сейчас может насчитывать до 60 вместо обычных 40 часов. Но в мирное время разговор о переходе на четырехдневную рабочую неделю возможен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.

«Говорить о переходе Украины на четырехдневную рабочую неделю во время войны было бы странно. Украинцы или в армии, или для войска. Рынок труда также перешел на военные рельсы, принят специальный закон „Об организации трудовых отношений в условиях военного положения“. Праздничные дни во время войны считаются обычными рабочими, без удвоенной оплаты или компенсации дополнительным отдыхом. А привлекать к работе в выходные во время войны возможно без согласия профсоюза», — говорится в сообщении.

В каких странах ввели четырехдневную рабочую неделю

Сегодня Исландия, Германия, Бельгия, Великобритания, Испания, Франция, Литва, Япония и Объединенные Арабские Эмираты внедряют в своих странах модель сокращенной рабочей недели в отдельных отраслях экономики. В начале месяца в Польше также стартовал эксперимент Министерства труда, где работодатели могут предложить своим работникам альтернативные модели сокращенного рабочего времени.

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На сегодняшний день Исландия остается лидером в мире по скорости сокращения рабочей недели, где до 90% исландцев уже работают по сокращенному графику или с другими послаблениями.

В Германии по результатам шестимесячного пилотного проекта на четырехдневную рабочую неделю 60% организаций применили 4-дневную рабочую неделю до 90−100% своих сотрудников. Четыре дня по 10 часов разрешила своим работникам Бельгия.

Какова ситуация с подобным переходом в Украине

В Украине четырехдневная рабочая неделя на законодательном уровне не предусмотрена. Согласно Кодексу законов о труде, стандартными предусмотрено 40 часов в неделю. Сокращение этого времени возможно для несовершеннолетних, людей с инвалидностью или по договоренности с работодателем. К тому же в условиях военного положения на отдельных объектах критической инфраструктуры продолжительность рабочей недели увеличена до 60 часов.

«В настоящее время в стране отсутствуют законодательные инициативы по сокращению продолжительности рабочей недели, однако имеющиеся у Службы вакансии от работодателей дифференцируются по режиму рабочего времени. Есть рабочие места, которые предлагают 5-дневную рабочую неделю, неполное или ненормированную рабочее время, суммированный учет рабочего времени, работу по сменам, с разделением рабочего дня на части и в ночное время», — объясняет заместитель начальника управления по работе с работодателями Государственной службы занятости Евгения Пидлисная.

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В Украине подобный пилотный проект в 2019 году попыталась внедрить ІТ-компания Brighta.

Первые результаты после перехода на четырехдневную рабочую неделю были оптимистичны — работники стали счастливее, а уровень выгорания снизился. Однако в некоторых направлениях уровень производительности упал, и компания пересмотрела свой подход к определению продолжительности рабочей недели.

«Этот результат не является чем-то новым, многие страны и компании, которые перешли на четыре рабочих дня, отмечают, что, несмотря на лучшее самочувствие работников, уменьшение стресса и выгорания, слишком часто наблюдается падение их производительности. Особенно это ощутимо в условиях почасовой оплаты труда», — отметили в Госслужбе занятости.

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В настоящее время страны, которые ввели четырехдневную рабочую неделю, отмечают, что лучше всего такой график подходит для ІТ-сектора, креативных и аналитических профессий и сферы с оплатой за результат. Наиболее неудобна такая рабочая неделя для сферы услуг, производства, аграрного сектора и рабочих мест с почасовой оплатой труда. Пока что четырехдневная рабочая неделя в Украине возможна в формате локальных договоренностей.

Напомним, народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев выразил мнение , что даже в условиях войны в Украине можно было бы ввести четырехдневную рабочую неделю, но только как добровольную инициативу. Он считает, что такой формат можно было бы разрешить как эксперимент. Однако принудительное введение четырехдневной недели, по его мнению, в период войны нецелесообразно.

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