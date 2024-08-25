Страны, где ввели четырехдневную рабочую неделю — Finance.ua

Страны, где ввели четырехдневную рабочую неделю Сегодня 12:23 — Мир

Страны, где ввели четырехдневную рабочую неделю

Большое количество стран Евросоюза планирует переходить или уже начало переходить на 4-дневную рабочую неделю.

Об этом пишет 24 канал.

Бельгия

Согласно недавнему опросу, проведенному кадровой компанией Acerta, 56,5% бельгийских работников перешли на четырехдневную рабочую неделю с момента принятия закона в ноябре 2022 года.

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Согласно новым условиям, работники могут работать либо 9,5 часа в день при 38-часовой рабочей неделе, либо 10 часов в день за 40-часовой рабочей неделе.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что работники положительно воспринимают эти изменения: 77,6% назвали желание иметь больше личного времени основной причиной перехода на сокращенную рабочую неделю.

Исландия

Согласно исследованию Forbes за 2023 год, почти 90 процентов исландских рабочих сократили рабочий день и ввели четырехдневную неделю. В этой стране было одно из самых больших и продолжительных в мире испытаний этой практики, которое длилось с 2015 по 2019 год.

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Исследователи обнаружили, что стресс и истощение работников уменьшились, а баланс между жизнью и работой улучшился, но другие скандинавские страны, такие как Швеция, не имеют такого успеха, как Исландия.

Франция

Во Франции этот подход не закреплен законодательно, однако он становится все более популярным.

Введение четырехдневной рабочей недели в этой европейской стране может быть связано с тем, что Франция ввела 35-часовую рабочую неделю на законодательном уровне более двух десятилетий назад, и, скорее всего, это больше никогда не изменится.

Литва

Недавний опрос показал, что большинство литовцев поддерживают идею четырехдневной рабочей недели, причем 51% респондентов выразили одобрение этого предложения. Опрос также показал, что 35% респондентов выступают против этой идеи, а 14% затруднились ответить.

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Хотя правительство официально не ввело четырехдневную рабочую неделю по всей стране, законодательство, принятое в 2021 году, позволяет родителям с маленькими детьми работать по сокращенной 32-часовой рабочей неделе, фактически вводя четырехдневную рабочую неделю для этой категории работников.

Германия, Испания и Португалия

Испытания продолжаются в Германии, Испании и Португалии, и они дают многообещающие результаты.

В Испании правительство согласилось ввести 32-часовую рабочую неделю на 3 года, при этом работники будут получать ту же заработную плату.

Германия, где средняя продолжительность рабочей недели составляет 34,2 часа, также начала испытательный период под влиянием профсоюзов, настаивающих на сокращении рабочего времени. Согласно недавнему опросу Forsa, 71% немецких работников выразили желание работать только четыре дня в неделю.

Португалия присоединилась к этой инициативе. В июне приступили к шестимесячному испытанию четырехдневной рабочей недели на 39 корпоративных предприятиях. Поскольку большинство португальских работников (три четверти) работают более 40 часов в неделю, новая мера имеет целью уменьшить рабочую нагрузку и потенциально повысить производительность.

Телеканал 24 По материалам:

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