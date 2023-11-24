ИИ может помочь перейти на четырехдневную рабочую неделю без потери зарплаты — Finance.ua

ИИ может помочь перейти на четырехдневную рабочую неделю без потери зарплаты Сегодня 16:10 — Технологии&Авто

ИИ может помочь перейти на четырехдневную рабочую неделю без потери зарплаты

В последующие 10 лет искусственный интеллект может позволить перейти на четырехдневную неделю миллионам людей без потери зарплаты, сообщает Autonomy в исследовании, проводившемся в Британии.

Согласно данным, в Великобритании благодаря внедрению крупных языковых моделей, таких как ChatGPT, в рабочий процесс, нормой полной занятости могла бы стать 32-часовая четырехдневная рабочая неделя (вместо 40-часовой пятидневной).

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Такого результата можно было бы добиться в ближайшее десятилетие для 28% рабочих в стране (около 8,8 млн). Еще 27,9 млн работников могли бы благодаря этому сократить свое рабочее время на 10%. В то же время эффективность труда и уровень ее оплаты были бы сохранены. Наибольший потенциал по сокращению рабочего времени, согласно анализу Autonomy, показали органы местных властей городов Великобритании, включая Лондон.

Также Autonomy провела аналогичное исследование в США, показавшее, что 128 млн работников (71% рабочей силы страны) могут сократить рабочий день по меньшей мере на 10% благодаря ИИ-технологиям. В отдельных штатах, как Массачусетс, Юта и Вашингтон, более четверти сотрудников могли бы перейти на четырехдневный рабочий день благодаря использованию крупных языковых моделей.

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Внедрение крупных языковых моделей, по мнению исследователей, позволило бы расширить роли работников, освободить больше их времени. Кроме того, это могло бы помочь избежать массовой безработицы и уменьшить распространенные психические и физические заболевания.

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