ИИ может помочь перейти на четырехдневную рабочую неделю без потери зарплаты — Finance.ua

ИИ может помочь перейти на четырехдневную рабочую неделю без потери зарплаты
В последующие 10 лет искусственный интеллект может позволить перейти на четырехдневную неделю миллионам людей без потери зарплаты, сообщает Autonomy в исследовании, проводившемся в Британии.
Согласно данным, в Великобритании благодаря внедрению крупных языковых моделей, таких как ChatGPT, в рабочий процесс, нормой полной занятости могла бы стать 32-часовая четырехдневная рабочая неделя (вместо 40-часовой пятидневной).
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Такого результата можно было бы добиться в ближайшее десятилетие для 28% рабочих в стране (около 8,8 млн). Еще 27,9 млн работников могли бы благодаря этому сократить свое рабочее время на 10%. В то же время эффективность труда и уровень ее оплаты были бы сохранены. Наибольший потенциал по сокращению рабочего времени, согласно анализу Autonomy, показали органы местных властей городов Великобритании, включая Лондон.
Также Autonomy провела аналогичное исследование в США, показавшее, что 128 млн работников (71% рабочей силы страны) могут сократить рабочий день по меньшей мере на 10% благодаря ИИ-технологиям. В отдельных штатах, как Массачусетс, Юта и Вашингтон, более четверти сотрудников могли бы перейти на четырехдневный рабочий день благодаря использованию крупных языковых моделей.
Внедрение крупных языковых моделей, по мнению исследователей, позволило бы расширить роли работников, освободить больше их времени. Кроме того, это могло бы помочь избежать массовой безработицы и уменьшить распространенные психические и физические заболевания.
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