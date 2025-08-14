Кабмин назвал дату окончательного отключения 3G в Украине — Finance.ua

Кабмин назвал дату окончательного отключения 3G в Украине Сегодня 14:32 — Казна и Политика

Кабмин назвал дату окончательного отключения 3G в Украине

Кабинет Министров определил, что мобильная связь третьего поколения (3G) будет окончательно отключена 31 декабря 2030 года.

Об этом сообщила «Экономическая правда» со ссылкой на постановление правительства, которое есть в распоряжении редакции.

Согласно постановлению правительства, частоты, используемые в настоящее время для технологии IMT-2000 (3G), планируют переориентировать под современные стандарты, в частности IMT-2020 (5G). Это должно обеспечить более быстрый обмен данными, более эффективное использование радиочастот и снижение затрат на передачу трафика.

План модернизации сетей

В Министерстве цифровой трансформации отмечают, что определение срока отключения 3G поможет операторам планировать модернизацию сетей, избегать технологического отставания и постепенно переводить абонентов на новые стандарты связи.

Операторы уже начали поэтапное отключение 3G в начале 2025 г. в отдельных населенных пунктах и регионах.

Постепенное отключение и информирование абонентов

Как уточнили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), отключение сетей 3G будет происходить постепенно, а все пользователи получат предварительные уведомления об изменениях.

Для владельцев кнопочных телефонов, работающих в сетях 2G, ничего не изменится, звонки и SMS останутся доступными. Если в определенной местности есть только 3G, его заменят новым стандартом, и сеть не будут выключать, пока там не появится 4G.

Читайте также Никаких спам-звонков: мобильные операторы будут блокировать навязчивую рекламу и мошенничество

Пользователи SIM-карт, не поддерживающие 4G, смогут бесплатно заменить их в центрах обслуживания оператора, при этом сохраняется номер телефона.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон для ускорения строительства сетей мобильной связи. Закон устанавливает:

механизм отчуждения земель для стратегических целей;

порядок компенсации владельцам за изъятое имущество;

возможность размещения предприятий критической инфраструктуры и индустриальных парков

InvestMarket от «Минфин». 🔎 Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.