Кабмин назвал дату окончательного отключения 3G в Украине — Finance.ua

Кабмин назвал дату окончательного отключения 3G в Украине
Кабинет Министров определил, что мобильная связь третьего поколения (3G) будет окончательно отключена 31 декабря 2030 года.
Об этом сообщила «Экономическая правда» со ссылкой на постановление правительства, которое есть в распоряжении редакции.
Согласно постановлению правительства, частоты, используемые в настоящее время для технологии IMT-2000 (3G), планируют переориентировать под современные стандарты, в частности IMT-2020 (5G). Это должно обеспечить более быстрый обмен данными, более эффективное использование радиочастот и снижение затрат на передачу трафика.
План модернизации сетей
В Министерстве цифровой трансформации отмечают, что определение срока отключения 3G поможет операторам планировать модернизацию сетей, избегать технологического отставания и постепенно переводить абонентов на новые стандарты связи.
Операторы уже начали поэтапное отключение 3G в начале 2025 г. в отдельных населенных пунктах и регионах.
Постепенное отключение и информирование абонентов
Как уточнили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), отключение сетей 3G будет происходить постепенно, а все пользователи получат предварительные уведомления об изменениях.
Для владельцев кнопочных телефонов, работающих в сетях 2G, ничего не изменится, звонки и SMS останутся доступными. Если в определенной местности есть только 3G, его заменят новым стандартом, и сеть не будут выключать, пока там не появится 4G.
Читайте также
Пользователи SIM-карт, не поддерживающие 4G, смогут бесплатно заменить их в центрах обслуживания оператора, при этом сохраняется номер телефона.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон для ускорения строительства сетей мобильной связи. Закон устанавливает:
- механизм отчуждения земель для стратегических целей;
- порядок компенсации владельцам за изъятое имущество;
- возможность размещения предприятий критической инфраструктуры и индустриальных парков
🔎 Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин».
Поделиться новостью
Также по теме
Кабмин назвал дату окончательного отключения 3G в Украине
Нацбанк предлагает разрешить ФЛП быть пользователями Системы BankID: каковы изменения
Пенсионеров будут привлекать в «Армию восстановления» в прифронтовых областях
Новые условия для резидентов и налоговые изменения: Рада внесла правки в законопроекты Defence City
Жилье, безопасность и бизнес: правительство приняло первый пакет поддержки для прифронтовых общин
Изменения в закон о мобилизации: кого будут касаться новые правила отсрочки