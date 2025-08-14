Кабмин назвал дату окончательного отключения 3G в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин назвал дату окончательного отключения 3G в Украине

Казна и Политика
62
Кабмин назвал дату окончательного отключения 3G в Украине
Кабмин назвал дату окончательного отключения 3G в Украине
Кабинет Министров определил, что мобильная связь третьего поколения (3G) будет окончательно отключена 31 декабря 2030 года.
Об этом сообщила «Экономическая правда» со ссылкой на постановление правительства, которое есть в распоряжении редакции.
Согласно постановлению правительства, частоты, используемые в настоящее время для технологии IMT-2000 (3G), планируют переориентировать под современные стандарты, в частности IMT-2020 (5G). Это должно обеспечить более быстрый обмен данными, более эффективное использование радиочастот и снижение затрат на передачу трафика.

План модернизации сетей

В Министерстве цифровой трансформации отмечают, что определение срока отключения 3G поможет операторам планировать модернизацию сетей, избегать технологического отставания и постепенно переводить абонентов на новые стандарты связи.
Операторы уже начали поэтапное отключение 3G в начале 2025 г. в отдельных населенных пунктах и регионах.

Постепенное отключение и информирование абонентов

Как уточнили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), отключение сетей 3G будет происходить постепенно, а все пользователи получат предварительные уведомления об изменениях.
Для владельцев кнопочных телефонов, работающих в сетях 2G, ничего не изменится, звонки и SMS останутся доступными. Если в определенной местности есть только 3G, его заменят новым стандартом, и сеть не будут выключать, пока там не появится 4G.
Читайте также
Пользователи SIM-карт, не поддерживающие 4G, смогут бесплатно заменить их в центрах обслуживания оператора, при этом сохраняется номер телефона.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон для ускорения строительства сетей мобильной связи. Закон устанавливает:
  • механизм отчуждения земель для стратегических целей;
  • порядок компенсации владельцам за изъятое имущество;
  • возможность размещения предприятий критической инфраструктуры и индустриальных парков
🔎 Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин».
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems