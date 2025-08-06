Операторам зв’язку спростили будівництво мереж: Зеленський підписав закон — Finance.ua

Операторам зв’язку спростили будівництво мереж: Зеленський підписав закон Сьогодні 10:31 — Казна та Політика

Операторам зв’язку спростили будівництво мереж: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон для пришвидшення будівництва мереж мобільного звʼязку.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Закон «Пропозиції Президента України до Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання земельних ділянок для розбудови цифрової інфраструктури» ( № 4321-IX ) врегульовує процедуру примусового відчуження землі та нерухомого майна під час воєнного стану.

Йдеться про майно, яке необхідне для створення об’єктів оборонно-промислового комплексу, цифрової інфраструктури та транспортних проєктів.

Що зміниться для власників ділянок

Закон встановлює:

механізм відчуження земель для стратегічних цілей;

порядок компенсації власникам за вилучене майно;

можливість розміщення підприємств критичної інфраструктури та індустріальних парків.

Як це вплине на розвиток мобільного зв’язку

Як пояснили в Міністерстві цифрової трансформації, новий закон дозволить суттєво пришвидшити розбудову мереж мобільного зв’язку, особливо у віддалених регіонах.

«В Україні досі є місця, де мобільний зв’язок нестабільний або зникає повністю, особливо вздовж автомобільних шляхів та у віддалених селах. Люди не можуть викликати екстрені служби чи спілкуватися з рідними. Підписаний закон дозволить операторам швидше та простіше розширювати покриття якісним мобільним зв’язком та інтернетом», — сказано в повідомленні.

Що зміниться для мобільних операторів

Оператори зможуть:

швидше відводити земельні ділянки комунальної та державної власності. У середньому строки скоротяться із 6 до 3 місяців;

розміщувати базові станції на землях інших власників без зміни цільового призначення через земельний сервітут. Раніше він використовувався тільки для прокладання ліній зв’язку під землею;

встановлювати пересувні базові станції, які необхідні для швидкого відновлення звʼязку на деокупованих територіях. Це прибере ризик їх демонтажу, адже на сьогодні порядок розміщення таких базових станцій відсутній.

Як це вплине на користувачів:

жителі сіл швидше отримають доступ до мобільного інтернету й державних онлайн-послуг;

покриття 4G вздовж доріг з’являтиметься оперативніше, що важливо для безпеки водіїв і розвитку туризму;

зв’язок на деокупованих територіях відновлюватиметься швидше. Оператори скоріше отримуватимуть землю для будівництва нових мереж, а також зможуть розміщувати тимчасові споруди зв’язку без ризику їх демонтажу.

Щоб уникнути зловживань, документ також передбачає, що спрощеннями зможуть скористатися лише оператори, внесені до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг. Формування й контроль цього реєстру здійснює НКЕК.

Нагадаємо, 25 березня Верховна Рада підтримала в повторному читанні законопроєкт № 9549, який спрощує процес отримання операторами земельних ділянок в оренду для будівництва базових станцій мобільного зв’язку. Це пришвидшить розширення покриття 4G уздовж національних і міжнародних шляхів, а також у сільській місцевості.

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