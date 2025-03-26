Рада ухвалила закон, який має пришвидшити зведення станцій мобільного звʼязку — Finance.ua

Рада ухвалила закон, який має пришвидшити зведення станцій мобільного звʼязку
Верховна Рада підтримала в повторному читанні законопроєкт № 9549, який спростить процес отримання операторами земельних ділянок в оренду для будівництва базових станцій мобільного зв’язку. Це пришвидшить розширення покриття 4G уздовж національних і міжнародних шляхів, а також у сільській місцевості.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
«Одне з ключових завдань Мінцифри до 2030 року — забезпечити 98% громадян якісним мобільним зв’язком. Щоб цього досягти, потрібно пришвидшити процес отримання операторам ділянок у користування для будівництва мереж мобільного звʼязку. Цей процес зараз гальмується через складні бюрократичні процедури, але все зміниться завдяки цьому законопроєкту», — сказано в повідомленні.
Законопроєкт дасть змогу мобільним операторам:
- скоротити строки відведення земельних ділянок комунальної та державної власності в середньому із 6 до 3 місяців;
- використовувати обмежене право користування чужою земельною ділянкою для будівництва на земельних ділянках веж мобільного звʼязку (земельний сервітут);
- встановлювати тимчасові технічні засоби й споруди електронних комунікацій. Це прибере ризик їх демонтажу, адже на сьогодні порядок розміщення таких засобів та споруд відсутній.
Ці зміни допоможуть:
- забезпечити мешканців віддалених сільських районів доступом до мобільного інтернету і, як наслідок, до державних онлайн-послуг;
- розширити покриття 4G уздовж важливих автошляхів. Завдяки спрощенню процедур зв’язок з’явиться швидше, що важливо для безпеки та розвитку туризму надалі;
- швидше відновлювати зв’язок на деокупованих територіях. Оператори швидше отримуватимуть землю для будівництва нових мереж, а також зможуть розміщувати тимчасові споруди зв’язку без ризику їх демонтажу.
Щоб запобігти корупційним ризикам, законопроєкт передбачає, що спрощеннями зможуть скористатися лише оператори, внесені до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг.
Формування й контроль цього реєстру здійснює НКЕК — регулятор у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.
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