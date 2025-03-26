Рада ухвалила закон, який має пришвидшити зведення станцій мобільного звʼязку — Finance.ua

Рада ухвалила закон, який має пришвидшити зведення станцій мобільного звʼязку Сьогодні 03:19

Рада ухвалила закон, який має пришвидшити зведення станцій мобільного звʼязку

Верховна Рада підтримала в повторному читанні законопроєкт № 9549, який спростить процес отримання операторами земельних ділянок в оренду для будівництва базових станцій мобільного зв’язку. Це пришвидшить розширення покриття 4G уздовж національних і міжнародних шляхів, а також у сільській місцевості.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Одне з ключових завдань Мінцифри до 2030 року — забезпечити 98% громадян якісним мобільним зв’язком. Щоб цього досягти, потрібно пришвидшити процес отримання операторам ділянок у користування для будівництва мереж мобільного звʼязку. Цей процес зараз гальмується через складні бюрократичні процедури, але все зміниться завдяки цьому законопроєкту», — сказано в повідомленні.

Законопроєкт дасть змогу мобільним операторам:

скоротити строки відведення земельних ділянок комунальної та державної власності в середньому із 6 до 3 місяців;

використовувати обмежене право користування чужою земельною ділянкою для будівництва на земельних ділянках веж мобільного звʼязку (земельний сервітут);

встановлювати тимчасові технічні засоби й споруди електронних комунікацій. Це прибере ризик їх демонтажу, адже на сьогодні порядок розміщення таких засобів та споруд відсутній.

Ці зміни допоможуть:

забезпечити мешканців віддалених сільських районів доступом до мобільного інтернету і, як наслідок, до державних онлайн-послуг;

розширити покриття 4G уздовж важливих автошляхів. Завдяки спрощенню процедур зв’язок з’явиться швидше, що важливо для безпеки та розвитку туризму надалі;

швидше відновлювати зв’язок на деокупованих територіях. Оператори швидше отримуватимуть землю для будівництва нових мереж, а також зможуть розміщувати тимчасові споруди зв’язку без ризику їх демонтажу.

Щоб запобігти корупційним ризикам, законопроєкт передбачає, що спрощеннями зможуть скористатися лише оператори, внесені до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг.

Формування й контроль цього реєстру здійснює НКЕК — регулятор у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.