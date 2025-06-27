Никаких спам-звонков: мобильные операторы будут блокировать навязчивую рекламу и мошенничество — Finance.ua
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Никаких спам-звонков: мобильные операторы будут блокировать навязчивую рекламу и мошенничество

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Никаких спам-звонков: мобильные операторы будут блокировать навязчивую рекламу и мошенничество
Никаких спам-звонков: мобильные операторы будут блокировать навязчивую рекламу и мошенничество
Минцифра предоставила операторам инструменты для борьбы со спам-вызовами и навязчивой рекламой. Со временем операторы будут блокировать спам, рекламу и потенциально мошеннические звонки.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.
Эти изменения будут вводиться постепенно, чтобы дать время операторам на технические доработки.

Как это будет работать

Компании, планирующие звонить клиентам, должны заключить договор с оператором и использовать только указанные в нем номера. Операторы имеют право блокировать номера, с которых массово поступают звонки без согласия абонента.
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Если вы получите спам-вызов — известите об этом оператора, и номер спамера заблокируют. Также поставщики связи получили инструменты для ограничения подозрительных вызовов — еще до того, как они попадают к вам.

Что еще изменится

Также изменяются другие важные правила:
  • В личном пользовательском кабинете можно будет не только просмотреть все свои расходы, но и выключить контент-услуги самостоятельно, без запроса к оператору.
  • Двойное согласие = защита от случайных затрат. Ни одна платная контент-услуга не будет активирована без вашего подтверждения. Будете платить только за то, что заказали.
  • Защита от долгов — установлены предельные лимиты на «минус». Большие неожиданные долги останутся в прошлом.
  • Теперь скорость интернета должна быть прописана в сделке. Если оператор обещает 100 Мбит/с, а вы получаете 40 — это уже нарушение договора. И если реальная скорость ниже — можете подать жалобу в НКЭК или обратиться в суд.
Никаких спам-звонков: мобильные операторы будут блокировать навязчивую рекламу и мошенничество
Кроме того, расширяется поддержка для украинцев в зоне боевых действий:
  • SIM-карты не будут блокироваться за неуплату;
  • при первом входе в сеть будет предоставляться бесплатный пакет связи.
Напомним, на днях украинские и европейские операторы мобильной связи договорились не поднимать тарифы в роуминге до конца года.
Еще в начале 2025 года стало известно, что украинцев ожидает существенное повышение цен на мобильную связь. По оценкам экспертов, тарифы будут расти почти наполовину — до 50%. По ссылке мы собрали основную информацию об обновлении каждого оператора и их тарифов.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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