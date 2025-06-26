Мобільні оператори домовилися не піднімати тарифи в роумінгу — Finance.ua

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Мобільні оператори домовилися не піднімати тарифи в роумінгу

Особисті фінанси
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Мобільні оператори домовилися не піднімати тарифи в роумінгу
Мобільні оператори домовилися не піднімати тарифи в роумінгу
Українські і європейські оператори мобільного зв’язку підтвердили попередню готовність до пролонгації до кінця року Спільної заяви, яка дозволяє користуватись мобільним зв’язком у роумінгу за зниженими тарифами.
Про це повідомила пресслужба НКЕК.
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«Українські оператори вже підтвердили свою готовність до пролонгації дії Спільної заяви, усвідомлюючи її критичне значення для мільйонів українців, які вимушено перебувають за кордоном у зв’язку з повномасштабним вторгненням рф на територію України. Європейська сторона також висловила попередню готовність продовжити дію Спільної заяви з липня до кінця грудня 2025 року», — йдеться у повідомленні НКЕК на запит інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна».
У НКЕК нагадали, що поточний термін дії Спільної заяви спливає 9 липня 2025 року.
НКЕК спільно з Єврокомісією та операторами працюють над продовженням терміну дії заяви до 31 грудня 2025 року, фактично до моменту повноцінного запровадження Roam like at home (RLAH) в Україні з 1 січня 2026 року, зазначено у повідомленні регулятора.

Нові тарифи мобільних операторів: що змінюється для абонентів

За матеріалами:
Finance.ua
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