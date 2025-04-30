Главные схемы телефонного мошенничества в 2025 году — Finance.ua

Главные схемы телефонного мошенничества в 2025 году Сегодня 18:21 — Личные финансы

Главные схемы телефонного мошенничества в 2025 году

Телефонное мошенничество становится все более изощренным. В 2025 году преступники используют новые методы, искусственный интеллект и социальную инженерию для хищения денег. Рассмотрим актуальные виды телефонного мошенничества, немного статистики и способы защиты.

Телефон уже давно не является просто средством связи — сегодня это карманный банк, рабочий офис и личный сейф. Именно поэтому смартфоны стали главной мишенью для мошенников, и они отнюдь не собираются сбавлять темпы, а лишь наращивают их. Поскольку безопасность мобильных устройств стала критически важной темой, 24 Канал собрал самые актуальные схемы, которые сейчас используют мошенники.

Актуальные виды телефонного мошенничества в 2025 году

Deepfake-звонки

Злоумышленники используют нейросети для создания гиперреалистичных голосовых подделок. К примеру, жертве звонит «родственник», голос которого невозможно отличить от настоящего. Цель — получить разовые коды или выманить прямой перевод средств.

Клонирование голоса происходит очень легко и быстро благодаря современным технологиям. Достаточно всего нескольких секунд аудио, извлеченного из любой вашей видеозаписи в соцсетях, чтобы искусственный интеллект скопировал ваш голос.

Это также может быть «сотрудник банка», «полицейский» или «представитель налоговой», которому срочно нужно перевести деньги под страхом блокировки карт или уголовного преследования.

Помните, что банковские работники никогда не спрашивают у вас персональные разовые коды, а если якобы родственник или друг просит у вас денег, лучше прервите звонок и самостоятельно позвоните человеку со своей стороны, чтобы проверить информацию. По возможности воспользуйтесь другими каналами связи. Например, если мошенник звонит вам в мессенджере, позвоните по обычной мобильной связи или в другом мессенджере, поскольку основной может быть взломан.

Виртуальные SIM-карты (eSIM) как вектор атаки

Хакеры получают контроль над eSIM пользователя через поддельные запросы на перенос номера, после чего могут перехватывать SMS и звонки для входа в банковские приложения.

Смишинг и вишинг нового поколения

Смишинг (SMS-мошенничество) теперь почти не отличается от официальных сообщений. Поддельные SMS приходят якобы от банка, доставки или госслужб. Ссылка внутри сообщения ведет на фальшивые сайты или устанавливает шпионское ПО. Вишинг (мошеннические звонки) сопровождается реальными данными о жертве, которые достали хакеры с помощью утечек данных или ваших соцсетей.

Традиционный фишинг

Это тип кибермошенничества, когда злоумышленники пытаются обмануть вас, притворяясь знакомым человеком (например, с помощью очень похожего адреса электронной пошли, который отличается от адреса вашего знакомого или коллеги всего одной похожей буквой), вашим любимым интернет-магазином (мошенники полностью копируют интерфейс сайта, заставляя вас ввести платежные данные во время «покупки» или по крайней мере логин и пароль). Ключевое здесь — воры притворяются кем-то надежным: банком, сервисом, другом или родственником. Цель — усыпить вашу бдительность и внушить доверие.

Фейковые мобильные приложения

В 2025 году мошенники массово выкладывают в магазины приложений копии банковских и государственных приложений, которые выглядят максимально достоверно. После установки такие программы воруют логины, пароли и токены доступа.

Атаки через мессенджеры

Популярные каналы коммуникаций типа WhatsApp, Telegram или Signal используются для рассылки вредоносных файлов или мошеннических инвестиционных схем. Вредоносные приложения также могут распространяться через рекламу в интернете.

Мошенничество через доступ в Дію

Появились случаи, когда для доступа на тот или иной фейковый сайт система требует авторизацию через Дію. Здесь вас попросят ввести личные данные для входа в систему. Этот способ мошенничества был заимствован, вероятно, из россии, где аналогичным образом раньше «разводили» людей через фейковый портал «Госуслуг».

Статистика телефонного мошенничества в 2024 году

По данным общемирового исследования Global Anti-Scam Alliance:

в 2024 году 67% случаев кражи денег со счетов совершались по телефону;

средний размер потери — 1 250 долларов США на человека;

большинство атак (более 72%) начиналось со смишинга или вишинга;

15% случаев связано с подделкой мобильных приложений;

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каждый десятый пользователь смартфона в мире хоть раз становился жертвой телефонного мошенничества в 2024 году;

наиболее уязвимыми оказались люди от 35 до 54 лет — активные пользователи онлайн-банкинга и электронных кошельков;

за весь 2024 год в Украине было открыто почти 65 тысяч уголовных производств за мошенничество. Это на 21% меньше, чем в 2023 году, но в 2,7 раза больше, чем до начала полномасштабного вторжения. При этом возросла доля дел, дошедших до суда.

Как защитить себя и свои деньги

Всегда проверяйте звонки и сообщения. Если вам звонит по телефону «банк» или «представитель государственного органа» — завершите разговор и самостоятельно перезвоните по официальному номеру с сайта учреждения. Избегайте переходов по ссылкам в SMS. Даже если сообщение кажется настоящим, лучше самостоятельно зайти в приложение или на сайт банка. Устанавливайте приложения только из официальных магазинов, но даже так уклоняйтесь от сомнительных и малоизвестных сервисов с низкими оценками, отсутствующими отзывами и малым количеством загрузок. Перед установкой проверяйте разработчика. Используйте двухуровневую аутентификацию. Установите дополнительные подтверждения входа через отдельные приложения-аутентификаторы, а не только через SMS. Обновляйте систему и антивирус. Своевременное обновление системы и наличие мобильного антивируса значительно снижают риск заражения шпионским ПО. Защищайте личную информацию. Не публикуйте в соцсетях данные, которые могут использоваться для идентификации или обмана — место жительства, дату рождения, номер телефона. Используйте один телефон для финансов. Если возможно, иметь отдельный смартфон без сторонних приложений только для доступа к банкингу — это серьезно усложняет задачу мошенникам. Регулярно обновляйте пароли на сайтах И никогда не устанавливайте для важных сайтов и сервисов те же пароли, которые вы установили для других сайтов.

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