Мошенники придумали способ получения доступа к вашему интернет-банкингу: как избежать мошенничества — Finance.ua
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Мошенники придумали способ получения доступа к вашему интернет-банкингу: как избежать мошенничества

Личные финансы
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Мошенники придумали способ получения доступа к вашему интернет-банкингу: как избежать мошенничества
Мошенники придумали способ получения доступа к вашему интернет-банкингу: как избежать мошенничества
Мошенники звонят по телефону и предлагают установить новое приложение банка. Цель мошеннической схемы — получить доступ к интернет-банкингу.
Об этом сообщили в Киберполиции.

Как действуют злоумышленники

Мошенники представляются работниками банков и сообщают, что старое банковское приложение больше не работает и вам нужно скачать новое.
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Затем они посылают фишинговые ссылки на загрузку программы якобы из официального чат-бота в одном из мессенджеров.
Таким образом, аферисты получают авторизационные данные клиентов банка.

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Затем мошенники убеждают назвать код из смс-сообщений или звонков от настоящей службы поддержки банка, в результате чего получают доступ к интернет-банкингу и похищают средства.

Как избежать мошенничества

Если звонит работник банка, скажите, что вы сейчас перезвоните самостоятельно на официальный номер банка, указанный на платежной карте.
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Специалисты советуют прекращать разговор, если у вас спрашивают пароли, коды банков, а также управляют во время телефонного разговора вашими действиями (просят установить приложение на устройство).
«Соблюдайте правила безопасности при загрузке приложения на телефон или другое устройство. Выбирайте только лицензионное программное обеспечение из официальных магазинов или вебсайтов разработчиков», — сказано в сообщении.
Используйте такие официальные платформы, как:
  • Microsoft Store для Windows;
  • Apple App Store для macOS и iOS;
  • Google Play для Android.
Такие магазины обычно заботятся о безопасности, но даже там могут происходить случаи вредоносного программного обеспечения.
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Чтобы минимизировать риски, придерживайтесь следующих советов:
  • проверяйте репутацию изготовителя;
  • читайте отзывы других пользователей не только на сайте магазина, но и на форумах;
  • оценивайте количество загрузок;
  • внимательно рассматривайте страну происхождения программы. Не загружайте программное обеспечение из стран с сомнительной репутацией;
  • обращайте внимание на разрешения, требуемые приложением при установке. Например, для программы для чтения книг не требуется доступа к вашей геолокации, камере или микрофону.
Большие возможности приходят не во времена спокойствия, а в моменты нестабильности. Те, кто умеют видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Офлайн/Онлайн
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По материалам:
Finance.ua
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