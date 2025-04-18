Кандидаты-мошенники: реальные кейсы и как от этого уберечься — Finance.ua
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Кандидаты-мошенники: реальные кейсы и как от этого уберечься

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Кандидаты-мошенники: реальные кейсы и как от этого уберечься
Кандидаты-мошенники: реальные кейсы и как от этого уберечься
Мы часто слышим о мошенниках на рынке труда, но в основном ассоциируем их с работодателями, которые создают фейковые вакансии и обманывают доверчивых соискателей. Однако мошенничество распространено и среди кандидатов и работников. Поддельные дипломы, финансовые махинации, воровство секретной информации или всего плохо лежащего — это лишь часть того, как псевдоработники нарушают законы и обманывают работодателей.
Специалисты work.ua рассказали, как недобросовестные кандидаты обманывают работодателей, и привели реальные примеры мошенничества.

Виды мошенничеств и реальные кейсы

Фальшивые резюме и поддельные документы

Кандидаты часто завышают свои профессиональные достижения, но некоторые даже подделывают дипломы. Зачем? К примеру, хотят быстрых результатов, чтобы не 5 лет учиться, а сразу занять хорошую должность и получать высокую зарплату.
Статья 358 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за подделку документов в виде штрафов, исправительных работ или лишения свободы на определенный срок.
Но не всех это пугает. В 2024 году в Украине был выявлен случай, когда работница государственной исполнительной службы использовала поддельный диплом юриста, чтобы получить руководящую должность. Интересно, что махинацию провернули идеально, даже Верховный Суд подтвердил: доказательств недостаточно, чтобы доказать вину. Хоть женщину и судили, но освободили от наказания, потому что истек срок давности преступления.
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Ну и, наверное, все помнят случай с известным псевдопсихологом Спартаком Суботой.
А вот зарубежный пример — в Кении Брайан Мвендва 3 года притворялся адвокатом. Хоть мужчина и выиграл 26 дел за время своей фейковой карьеры, его арестовали. Мвендве должны были предъявить обвинения в выдаче себя за другое лицо, служебном подлоге и получении денег незаконным путем. Но чем все закончилось — история умалчивает.

Финансовые махинации

Некоторые работники ежедневно имеют дело с большими суммами наличных денег, что создает возможности для различных теневых схем. Среди них — хищение, мошенничество с расходными счетами, манипуляция с финансовыми документами, снятие средств до их официальной фиксации в системе, корпоративное мошенничество.
«Экономическая правда», исследуя тему корпоративного мошенничества, описывала случай, когда предприятие по деревообработке потеряло 38 млн дол. Оказалось, что главный бухгалтер выводила финансы со счетов компании на собственные ФЛП и ООО. Так женщина стала миллионершей, хоть и временной.
Если работник присваивает средства компании, это подпадает под статью 191 УКУ — «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Если человека признают виновным, то ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Кража конфиденциальной информации, технологий, коммерческой тайны

Такой вид мошенничества «практикуют», чтобы использовать полученные данные в своих целях или передать конкурентам.
Так, в 2020 году в Сан-Франциско (США) осудили бывшего инженера Google Энтони Левандовски за угон технологий беспилотных автомобилей и нарушение коммерческой тайны. Он создал стартап и продал его Uber. Это нанесло компании значительные репутационные и финансовые потери, а сам мошенник получил тюремный срок в 18 месяцев и штраф в 95 тыс. долларов.
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Хищение или незаконное использование конфиденциальной информации, технологий или коммерческой тайны является серьезным правонарушением, что влечет юридическую ответственность и в Украине.
В частности, статья 231 УКУ предусматривает штраф «от трех тысяч до восьми тысяч тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан». По статье 232 — разглашение этой информации «наказывается штрафом от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет».
Дополнительно нарушение может повлечь за собой административные штрафы и обязанность возместить нанесенный компании ущерб в судебном порядке.

Кража материальных ценностей

Также некоторые работники прибегают к хищению материальных ценностей: оборудования, сырья, готовой продукции, техники, денег или других материальных ресурсов, которые работники воспринимают как «невидимый доход».
Кража — это серьезное нарушение. Если работник похищает имущество компании, он может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 185 УКУ. В зависимости от размера похищенного может наступать административная или даже уголовная ответственность.
В одном из найденных в интернете случаев работник предприятия регулярно выносил из производства комплектующие. С учетом масштабов похищенного и причиненного ущерба предприятию суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Маскировка под другое лицо

История знает и такие случаи. Для этого вида мошенничества, правда, нужно иметь сестру-близнеца или брата-близнеца.
В феврале 2024 года румынский футбольный клуб «Динамо» (Бухарест) подписал контракт с бывшим игроком «Барселоны» Эдгаром Ие. Однако впоследствии появились подозрения, что вместо Эдгара за команду выступал его брат-близнец Эделино Ие. Заподозрили нечистое после того, как оказалось, что игрок общался только на португальском языке и отказывался показывать водительское удостоверение по требованию клуба. По состоянию на середину мая 2024 г. официального подтверждения или опровержения этой информации не было.
Еще один пример. В Канаде сестры-близнецы Ари и Ноэ Ченс решили обойти корпоративные правила, когда одной из них отказали в отпуске — одна из сестер тайно заменила другую на работе, однако близнец опубликовала в TikTok видео «Сестра на замене». В ролике она в шутку рассказала о своем участии в подмене, что привлекло внимание менеджера компании. После просмотра видео руководитель потребовал объяснений и извинений от обеих сестер, подчеркнув, что их поступок является нарушением доверия и корпоративной этики.

Как избежать мошенничества во время найма

Однозначного ответа на этот вопрос нет — полностью обезопасить себя от недобросовестных работников практически невозможно. Однако существует ряд важных шагов, значительно уменьшающих риски.
  1. Проверять информацию о кандидатах. Хотя до сих пор идет дискуссия вокруг того, нужен ли диплом при трудоустройстве, все же стоит просить кандидатов подтвердить образование соответствующими документами. Дополнительно можно обратиться к специальному ресурсу, где ввести данные диплома и проверить его.
  2. Разработать четкие критерии безопасности. Следует заключать соглашение о неразглашении, чтобы защитить интеллектуальную собственность. Также необходимо давать доступ к конфиденциальной информации только тем, кто действительно нуждается в ней для выполнения обязанностей. Не помешает периодическая проверка внутренних процессов и финансовых операций с целью выявления возможных нарушений.
  3. Проводить собеседование с акцентом на детали. При общении с кандидатом среди других нужно выбирать вопросы, требующие конкретных ответов: «Опишите последний реализованный проект», «Как решали сложные задачи». Обращайте внимание на несоответствия в истории потенциального сотрудника.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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