«єДокумент»: будет ли отображаться в «Дії» диплом, полученный за рубежом — Finance.ua

«єДокумент»: будет ли отображаться в «Дії» диплом, полученный за рубежом Сегодня 21:11 — Личные финансы

«єДокумент»: будет ли отображаться в «Дії» диплом, полученный за рубежом, Фото: diia.gov.ua

В приложении «Дія» появился новый сервис, который предоставляет доступ к документам об образовании. Украинцы интересуются, будет ли в приложении отображаться диплом, полученный за рубежом.

На этот вопрос ответили специалисты Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

По данным ЕГЭБО, документ об образовании, полученный за рубежом, не будет отображаться в приложении.

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«Кроме того, если вы получили образование за пределами Украины и не поступали с этим документом на обучение в украинские учебные заведения, то сведения о вашем документе не вносились в ЕГЭБО», — говорится в сообщении.

Однако гражданин может получить свидетельство о признании иностранного документа об образовании.

При необходимости проверить его можно в Реестре документов об образовании ЕГЭБО, выбрав тип Свидетельства о признании иностранных документов об образовании по ссылке

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В ведомстве отмечают, хотя пока что свидетельство не подтянется в приложение, однако команда работает над расширением перечня образовательных документов в «Дії».

Напомним, в приложении «Дія» стали доступны новые облигации Бахчисарай и Макеевка.

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