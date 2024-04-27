«єДокумент»: будет ли отображаться в «Дії» диплом, полученный за рубежом — Finance.ua

«єДокумент»: будет ли отображаться в «Дії» диплом, полученный за рубежом
В приложении «Дія» появился новый сервис, который предоставляет доступ к документам об образовании. Украинцы интересуются, будет ли в приложении отображаться диплом, полученный за рубежом.
На этот вопрос ответили специалисты Единой государственной электронной базы по вопросам образования.
По данным ЕГЭБО, документ об образовании, полученный за рубежом, не будет отображаться в приложении.
«Кроме того, если вы получили образование за пределами Украины и не поступали с этим документом на обучение в украинские учебные заведения, то сведения о вашем документе не вносились в ЕГЭБО», — говорится в сообщении.
Однако гражданин может получить свидетельство о признании иностранного документа об образовании.
При необходимости проверить его можно в Реестре документов об образовании ЕГЭБО, выбрав тип Свидетельства о признании иностранных документов об образовании по ссылке.
В ведомстве отмечают, хотя пока что свидетельство не подтянется в приложение, однако команда работает над расширением перечня образовательных документов в «Дії».
Напомним, в приложении «Дія» стали доступны новые облигации Бахчисарай и Макеевка.
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