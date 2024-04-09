В «Дія» появилась возможность оформить справку ВПЛ и помощь сразу для всей семьи — Finance.ua

В «Дія» появилась возможность оформить справку ВПЛ и помощь сразу для всей семьи Сегодня 10:30 — Личные финансы

В «Дія» появилась возможность оформить справку ВПЛ и помощь сразу для всей семьи

Министерство цифровой трансформации вместе с Министерством социальной политики обновили и вернули услугу переселенцам.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

«Отныне в приложении можно оформить справку ВПЛ и денежную помощь сразу на всю семью в одном заявлении», — говорится в сообщении.

Как было раньше

Ранее в «Дія» можно было оформить справку переселенца и выплаты только на себя и ребенка.

Что изменилось

Теперь одно заявление можно подать за всю семью: за себя, мужа или жену, детей, покинувших дом из-за войны вместе с вами. В частности, можно оформить выплаты для детей, родившихся после перемещения.

Как получить справку ВПЛ и денежную помощь в приложении «Дія»

Зайдите в «Дія» и обновите приложение. Нажмите Сервисы — Получить справку ВПЛ. Укажите адрес текущего местоположения и подтвердите геолокацию. Введите информацию о членах семьи. Выберите карту «єПідтримка», чтобы получить финансовую помощь. Укажите, какая помощь вам необходима — потребности в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарке, и оставьте контактные данные.

Справка ВПЛ появится в «Дія» рядом с другими цифровыми документами, а средства будут поступать на карту «єПідтримка» за всех членов семьи.

Для кого доступен сервис

Сервис доступен только для граждан, еще не имеющих справки ВПЛ.

Люди, выехавшие за границу или находящиеся на временно оккупированной территории, не могут получить справку ВПЛ и помощь.

Напомним, переселенцы смогут пользоваться временным жильем в период действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены.

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С 1 марта в Украине изменили общий принцип продления выплат для внутренне перемещенных лиц — теперь для расчета будет браться совокупный доход всех членов семьи переселенцев.

Срок подачи заявлений на получение государственной помощи для ВПЛ продлили до 30 апреля.

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